Gonzalo Corbalán fue el goleador de Argentina. Fotos: CABB.

Un triunfo clave consiguió la Selección Argentina esta noche ante Bahamas, dando un paso más hacia el Mundial de Qatar 2027 tras una nueva fecha del Grupo F de las Eliminatorias.

El seleccionado nacional se impuso por 102 a 65 en el Espacio DAM de Zárate Zárate, por el primero de los dos partidos que afronta en esta ventana de competencia.

La albiceleste edificó su contundente victoria desde el comienzo, ganando todos los parciales: 25-17, 28-18, 30-14 y 19-16.

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Juani Marcos rompe la primera línea y avanza entre la defensa.

El goleador del equipo y de la noche fue Gonzalo Corabalán, quien finalizó con 20 puntos. Lo siguieron Alex Negrete (15), Juan Ignacio Marcos (14) y Juan Pablo Vaulet (13).

Argentina pudo disimular las bajas de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, todos lesionados.

En los caribeños no alcanzaron los 16 puntos de Domnick Bridgewater y los 14 de Franco Miller.

Tras este triunfo clave, Argentina recibirá el domingo a Canadá, otra vez en Zárate y desde las 18.10.

En caso de ganar ante los canadienses, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se clasificará al Mundial.

En caso de perder, definirá la clasificación en febrero, cuando visite a Puerto Rico y Bahamas (ver abajo).

Triunfazo y tabla

Uruguay venció este atardecer a Canadá, por 84 a 78 como local, y también quedó a una victoria de estar en la cita mundialista.

Tras estos dos partidos, las posiciones del Grupo F quedaron de la siguiente manera: 1°) Canadá, 17 puntos (8 triunfos-1 derrota); 2°) Argentina y Uruguay, 16 (7-2); 4°) Bahamas, 13 (4-5); 5°) Puerto Rico y Panamá, 10 (2-6).

Lo que queda

Domingo 29: Argentina-Canadá, Panamá-Bahamas y Puerto Rico-Uruguay.

Jueves 25 de febrero: Canadá-Panamá, Bahamas-Uruguay y Puerto Rico-Argentina.

Domingo 28 de febrero: Canadá-Uruguay, Bahamas-Argentina y Puerto Rico-Panamá.