Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Qatar, se animó el básquet y quiere estar presente en el partido despedida de Carlos Tevez.

El piloto argentino, que ya se aseguró su butaca en la parrilla de la Fórmula 1 de 2027 a bordo de su Alpine, habló en la previa de la anteúltima carrera del año.

"Las pistas como Qatar son en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Es un área en la que tenemos que seguir mejorando, vamos a intentar tener una buena carrera pero sabemos que va a ser difícil", añadió Franco Colapinto.

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Este jueves Franco Colapinto se animó también al básquet y participó de unos tiros al arco con Pierre Gasly junto a Luol Deng y Danilo Gallinari, dos exjugadores que se destacaron en la NBA.

"Tenía 4 bolsos y no quería despachar el casco porque me lo rompen. Me encuentro a dos que estaban en mi fila y les pido que me lleven la matera. En todo el avión iban con cosas mías y pasé con el casco puesto y después me lo saqué", comentó Colapinto sobre las imágenes virales de los últimos días.

Este jueves además habló Carlos Tevez y confesó que el piloto argentino quiere estar presente en su despedida en La Bombonera.

"Colapinto quiere estar. Lo ponemos de 9 para mis amigos, que lo agarren Burdiso, Matallán y Schiavi. El año que viene no corre", bromeó el Apache.