El Club Olimpo transita horas especiales, ya que vivirá un fin de semana con mucho en juego.

Por la Liga del Sur, el aurinegro se medirá ante Comercial por la final de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

El duelo por el campeonato y el ascenso a la elite local se jugará este sábado, desde las 17, en cancha de Liniers.

"Creo que el partido se va a hacer medio lento (por el calor), vamos a tener que mover la pelota, creo que nosotros sabemos hacerlo muy bien, para saber cuando golpear", analizó Felipie Santamarina en El Diario Deportivo.

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El volante aurinegro analizó su actualidad y la del equipo, tras marcar el primer gol en la victoria ante Tiro Federal, por 2 a 0, en la final de los playoffs disputada el último sábado en el Roberto Carminatti.

"Estoy contento por mi presente y por el del equipo, que hizo un gran año. Ojalá poder coronarlo con el ascenso", se ilusionó el suarense.

"Los dos somos grandes equipos, los dos mejores del año. Creo que Comercial fue el mejor de la primera parte del año y nosotros de la segunda. Creo que es una gran final, ojalá que gane el mejor y que seamos nosotros", agregó.

El equipo dirigido por Marco González se quedó con el Torneo Clausura, ganando la fase regular y los playoffs, luego de no poder clasificar a las semifinales del Apertura (terminó sexto).

Fue, sin dudas, de menor a mayor durante la temporada.

"Al ser un grupo nuevo, con muchos pibes, nos fuimos armando de a poquito. Creo que fue normal en el proceso que tarden en verse los resultados. Sin dudas, la segunda parte del año fue mucho mejor", entendió Feli.

Olimpo cuenta con una gran base de jugadores juveniles y otros que llegaron o estaban en el club para el Torneo Federal A, como Agustín Osinaga, Gastón Vega, entre los titulares, otros que alternaron como Enzo Coacci y Leandro Espejo en algunos encuentros puntales y, ahora por ejemplo, se sumó Ivo Di Búo, quien regresó de su préstamos en Sarmiento de Chaco.

Además, otros de la estructura principal como Nahuel Colmenares o Santiago Llanos que ya saben lo que es jugar en el Federal.

"La experiencia de ellos fue fundamental para un equipo joven como el nuestro, siempre tratamos de escuchas lo que nos dicen. Son los que tienen más partidos, en categorías superiores, tratamos de escucharlos en todo lo que te dicen y hacerles caso", reconoció Santamarina.

Por lo que se jugarán Felipe y sus compañeros mañana y la semifinal que afrontará el grupo del Federal A el domingo, Olimpo vivirá un fin de semana más que especial.

"Nosotros tratamos de ser un sólo equipo, creo que eso se ve reflejado. Mayormente nosotros jugamos antes y en las charlas lo decimos, de arrancar ganando nosotros para tener un finde positivo, con el Federal también ganando. Creo que así es como tiene que ser", contó.

"Es un finde importantísimo, ojalá se nos den los dos resultados", agregó Feli.

Además, imaginó cómo puede ser el partido decisivo que definirá al campeón y al equipo que jugará la Promoción ante Sporting.

"Sabemos que Comercial es un equipo duro, defensivamente es bravo también. Le dan mucha bola a la pelota parada, tenemos que estar atentos en esas cosas para poder tener un buen partido", analizó.

"Tenemos que saber hacer un partido largo, no perder la paciencia, más que nada con Comercial, pro el tipo de rival que es", agregó.

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