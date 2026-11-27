Leandro N. Alem ya es finalista del segundo tramo de la LBB Oro, tras vencer anoche a Pacífico, 77 a 75 y sellar la serie 2-0.

En este renovado plantel verdirrojo, uno de los pilares resultó un hijo de la casa, como Patricio Zapata, quien se destacó en los últimos dos minutos del primer tiempo convirtiendo tres triples y completando 5 de 9.

"La confianza me la da Pancho (Jasen), mis compañeros, me dicen que si estoy solo tengo que tirar, practico mucho, y ayer entró", comentó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Alem tiene muy bien cubiertas todas las posiciones.

"Nuestro equipo es completo porque cualquiera en una buena noche puede ayudar", reconoció Pato.

Y en ese abanico de posibilidades, el distinto es Jean-Luc Wilson.

"Yo considero que es el mejor jugador del torneo, en cuanto a estadísticas está más que demostrado, pero también en lo que le da al juego, porque es muy compañero. Siempre alguna falta te saca o genera juego, nos da mucho", destacó.

La rotura de meniscos dejó afuera a Zapata de los playoffs del primer tramo. Y ahora tiene revancha, también por aquella semifinal de 2023, cuando perdieron con Bahiense y él lo vio desde afuera, por una lesión.

"No todos los días se llega a una semifinal. En este caso pasamos a la final, con el estadio lleno, la gente del club, el barrio que va a alentar. Y todo eso te da un plus. Creo que tenemos mucho más para dar y ahora que estamos en la final, la verdad que es un sueño para mí; es el club de toda mi vida, donde me crié y me forjé", admitió.

Si bien Alem se fue renovando, logró formar un equipo.

"Hay mucho compañerismo, nada de egoísmo. Somos muy unidos, confiamos en el otro, jugamos duro e intenso", puntualizó Pato.

"Desde que arrancó el año hasta ahora es un equipo totalmente distinto, por las lesiones que sufrimos, jugadores que se fueron y el equipo se ensambló muy bien desde la parte humana, eso se ve en la cancha", resaltó.

La incorporación de Ruesga los potenció para la segunda parte.

"Franco nos trajo mucha seguridad en la base y tanto él como Emilio (Giménez) nos aportaron mucho al juego en equipo", señaló Zapata.

El rival de Alem surgirá entre Bahiense y Liniers, que se enfrentan el lunes en el Manu Ginóbili.

En tanto, la final será desde el jueves en Estudiantes.

"Estamos preparados para que sea quien tenga que ser. Y si me preguntás por la cancha, prefiero jugar en Alem, toda la vida, pero entiendo que Estudiantes es gigante y para una final es mucho mejor", dijo, con criterio.

Este Alem tiene un entrenador distinguido e identificado con la institución, como Hernán Jasen, todo un símbolo.

"Es muy especial, porque Pancho fue jugador profesional, fue parte de la Generación Dorada, es un ídolo y un referente para nosotros, y siempre está a disposición ante cualquier consulta. Y que sea él quien nos lleva a la final es un plus, porque es del club", aseguró Pato.

El verdirrojo hilvanó nueve victorias.

"No pensamos en eso, sino en dejar todo cada partido. Llegamos hasta acá trabajando juntos y vamos a ir hasta el final por el mismo objetivo que todos queremos, y uno imagina y sueña", señaló.

Con esta racha y la solidez mostrada, definitivamente se convirtieron en grandes candidatos a quedarse con el torneo.

"Se habla mucho que somos candidatos, obviamente tenemos un equipo que va para adelante y hay que hacerse cargo", asumió Pato.

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