La suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para 2027, la implementación de un mecanismo de Ficha Limpia y la incorporación de la opción de votar por lista completa mediante la Boleta Única de Papel constituyen los principales cambios contemplados en el proyecto de reforma electoral que debate hoy el Senado.

La iniciativa, que originalmente contenía 79 artículos y quedó reducida a 25 tras las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, mantiene vigente el régimen de primarias establecido en 2009, aunque suspende su aplicación para los comicios presidenciales y legislativos nacionales del próximo año.

De esta manera, los partidos políticos deberán seleccionar a sus candidatos mediante elecciones internas o mecanismos de consenso, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas, mientras que las alianzas electorales deberán hacerlo conforme a sus propios reglamentos.

Cada agrupación política podrá presentar una única lista de candidatos por categoría, con la obligación de respetar la paridad de género en las nóminas legislativas, mientras que el plazo para la presentación de las candidaturas vencerá el 30 de agosto de 2027.

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El proyecto incorpora, además, un régimen de Ficha Limpia que impedirá postularse a cargos electivos a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos mediante sentencias confirmadas en segunda instancia, aun cuando existan recursos judiciales pendientes.

Para que la inhabilitación resulte aplicable, la sentencia deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año anterior al de la elección.

La restricción se extenderá hasta el cumplimiento de la pena o la eventual revocación de la condena y la Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo un registro público de las personas alcanzadas por esa disposición.

Las incompatibilidades también se extenderán a la designación de funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, así como autoridades de organismos descentralizados y empresas con participación estatal.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, se incorporará para las elecciones de 2027 un casillero que permitirá votar por todos los candidatos de una misma agrupación política mediante una sola marca, a diferencia del sistema utilizado en los comicios legislativos de 2025, cuando los electores debieron pronunciarse por separado en cada categoría.

No obstante, los ciudadanos conservarán la posibilidad de distribuir su voto entre candidatos de diferentes fuerzas políticas.

El dictamen también establece que una persona no podrá postularse simultáneamente por distintas agrupaciones ni para diferentes categorías de cargos electivos, con lo que queda descartado el sistema de listas colectoras contemplado durante las negociaciones.

Otro de los cambios permitirá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires adherir al régimen de simultaneidad electoral con una anticipación mínima de 90 días e incorporar las categorías provinciales y municipales a la Boleta Única de Papel cuando los comicios locales coincidan con los nacionales.

En materia de publicidad electoral, se reducirá del 5% al 2,5% del tiempo total de programación del espacio que los medios audiovisuales deberán ceder gratuitamente a las agrupaciones políticas para la difusión de sus propuestas, al tiempo que se modificarán los plazos establecidos para la publicidad de campaña.

La reforma también contempla la eliminación de las restricciones que rigen durante las jornadas electorales para determinadas actividades comerciales, culturales y sociales, aunque mantiene otras prohibiciones establecidas en el Código Electoral Nacional.

Asimismo, se elimina la obligatoriedad de realizar debates entre los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta electoral y se mantendrá únicamente un debate en caso de balotaje, que deberá ser organizado por la Cámara Nacional Electoral dentro de los diez días anteriores a la segunda vuelta.

Respecto del Parlamento del Mercosur (Parlasur), continuará suspendida la elección directa de los 43 representantes argentinos, de los cuales 24 serán designados por las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los restantes 19 serán elegidos por el Congreso Nacional.

De estos últimos, 12 serán diputados y siete senadores nacionales, designados de acuerdo con la representación proporcional de los bloques parlamentarios, quienes no percibirán una remuneración adicional por el desempeño de esas funciones.

Por último, se habilitará la afiliación a los partidos políticos por medios electrónicos, mediante mecanismos de validación biométrica de la identidad administrados por la Justicia Electoral, sin perjuicio de la continuidad de la modalidad presencial.

De aprobarse la Reforma, debe ser sancionada sin cambios por Diputados para convertirse en ley, y sus disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que las normas transitorias (como la suspensión de las PASO) caducarán una vez concluido el proceso electoral de 2027. (NA)