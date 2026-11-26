La Cámara Federal de Casación confirmó la fecha de la audiencia para revisar la única condena y las absoluciones por el hundimiento del ARA San Juan, a nueve años del hecho que dejó 44 tripulantes fallecidos.

El encuentro se realizará el próximo 17 de diciembre a las 11:00 en los tribunales de Comodoro Py, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces de la Sala IV escucharán las posturas de la Fiscalía, las querellas y las defensas de los cuatro miembros de la Armada investigados. Cada una de las partes tendrá 10 minutos de exposición.

El pasado 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, a 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación. Sin embargo, absolvió a Luis Enrique López Mazzeo, contralmirante, al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

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La Fiscalía y la querella conformada por las familias de 34 de los tripulantes fallecidos cuestionaron el fallo y solicitan que tanto Villamide como los tres absueltos reciban penas de 5 años de prisión.

“Confiamos en la justicia. Después de nueve años, llegamos a una condena que resultó insuficiente. Por eso recurrimos a Casación, para que se extiendan las responsabilidades a los cuatro imputados”, dijo a esta Agencia Valeria Carreras, abogada que representa al grupo mayoritario.

A este se suma otro grupo querellante de familiares de los fallecidos, comandada por Luis Tagliapietra, que busca la nulidad del juicio y que la causa sea tratada en la Justicia de Mar del Plata. Por su parte, el único condenado hizo un planteo para ser sobreseído.

Carreras adelantó que pedirán que los familiares puedan seguir la audiencia de forma telemática, debido a las dificultades para que ellos concurran de forma presencial a los tribunales en el barrio porteño de Retiro.

Sin embargo, cuestionó la elección de la fecha: “Llama la atención que sea sobre el final del año, porque a los familiares de una mega tragedia los agarra muy sensibilizados. En las fiestas las ausencias se notan mucho más”. (NA)