“Fue evitable”: familiares del ARA San Juan renovaron el pedido de justicia a 9 años del hundimiento

A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que se cobró la vida de sus 44 tripulantes, la querella de los familiares volvieron a renovar su reclamo de justicia, a la espera de una resolución para revisar las sentencias por el trágico hecho.

“No fue culpa de la tripulación, no fue la ‘tormenta perfecta’, no fue un accidente. Fue evitable”, manifestaron en un comunicado compartido por la abogada Valeria Carreras.

El pasado 8 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada, a 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación. En el mismo fallo, absolvió al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

“Ellos, los 44 tripulantes, perdieron la vida cumpliendo con su deber, a bordo de un submarino que no estaba en condiciones de cumplir la misión que le asignaron. Las familias perdieron a sus seres amados. La Armada Argentina perdió a sus camaradas y el respeto por sí misma”, dice el documento.

Para la querella conformada por las familias de 34 de los tripulantes fallecidos, las condenas no son suficientes por lo que presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. “Solicitamos se amplíe la condena a Villamide al máximo del tipo penal 5 años de cumplimiento efectivo y se revoquen las tres absoluciones”, comentó la abogada a la Agencia Noticias Argentinas.

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Por su parte, el único condenado también hizo un planteo en el que pidió ser sobreseído. Ahora, se encuentran a la espera de que la Sala IV de la Cámara defina la fecha para realizar la audiencia, en donde escuchará a las partes antes de definir el futuro del caso.

“Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo”, manifestaron.

A esto se suma la presentación que realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la causa por espionaje a los familiares del ARA San Juan.

La medida fue adoptada luego de que la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las querellas y dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“Aún no han habido novedades, el reclamo internacional tiene varios pasos y suele ser bastante lento el proceso pero estamos confiados en el resultado, siendo inconcebible el atropello a las garantías constitucionales perpetradas en aquel espionaje”, remarcó Carreras. (NA)