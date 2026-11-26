Carlos Tevez oficializó la presencia del excapitán de la Selección argentina Lionel Messi en su partido de despedida, que esta programado para el 20 de diciembre en "La Bombonera".

"Volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache", pusieron desde la organización, al confirmar la presencia del rosarino.

Messi y Tevez fueron compañeros en la Selección argentina durante varios años, donde se destacan las participaciones en la Copa América 2007, 2011 y 2015, además de los Mundiales de Alemania 2006 y de Sudáfrica 2010.

De esta manera, Messi volverá a jugar en "La Bombonera", estadio en el que disputó varios partidos con la Selección argentina, además de decir presente en la despedida de Juan Román Riquelme en el 2024.