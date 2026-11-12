Carlos Tévez confirmó a Buffon para su partido de despedida

El exfutbolista Carlos Tévez confirmó al histórico arquero italiano Gianluigi Buffon como invitado para el partido de su despedida del fútbol, que se realizará en "La Bombonera".

Buffon es el tercer jugador anunciado para dicho encuentro, que tendrá el duelo entre el equipo de Boca y el de los amigos de Tévez.

La cuenta oficial de "Apache" en redes sociales lo oficializó este jueves. Buffon se suma así a Martín Palermo y Sergio "Kun" Agüero. El italiano tiene una historia compartida con Carlos Tévez.

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Fueron compañeros en la Juventus durante dos temporadas (2013-2015) y llegaron juntos a la final de la Champions League 2015 frente al Barcelona, que terminó levantando el trofeo: "Gianluigi Buffon, confirmado para el último baile del Apache".

Tévez tendrá su partido de despedida del fútbol el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como "La Bombonera", donde las expectativas son muy altas, tanto por la cantidad de invitados como por la jerarquía de estos, ya que el propio exfutbolista adelantó que Messi y Ronaldo podrían estar presentes en el partido en el que se enfrentarán los dos equipos: Boca contra los amigos de Tévez.

Considerado uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, fue un símbolo de la Juventus y una de las grandes figuras de la selección italiana campeona del mundo en Alemania 2006. En la etapa que compartieron en el equipo de Turín, Buffon era el capitán y Carlitos llevaba la camiseta número 10. En 2015, el arquero destacó al argentino con una frase: "Cuando él rinde, todo el equipo rinde".

Buffon es uno de los tres invitados ya confirmados en la gran despedida de "Carlitos" y aún se espera la confirmación de nombres como: Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre muchos otros.