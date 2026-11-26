El mundo del fútbol se encuentra en alerta, luego de que la FIFA confirmara que sufrió un ciberataque y el robo de información confidencial.

El ente madre del fútbol confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que detalló que fue "víctima de un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", y que se encuentra en colaboración con las autoridades policiales.

Además, denunció que "tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".

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A su vez, repudió "en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícita de información, en particular datos personales".

Según detalló la FIFA, el grupo denominado Handsome Boy Hacking Club utilizó técnicas de suplantación de identidad con el objetivo de conseguir el acceso a cuentas de empleados de la entidad, lo que resultó en el robo de 12 gigabytes de archivos confidenciales.

Entre la información sustraída habrían documentos, datos financieros y registros legales que están vinculados a directivos de la organización.

Este ciberataque se da a poco más de tres meses para las elecciones de presidenciales de la FIFA que se llevarán a cabo el 18 de marzo del 2027 durante el 77° Congreso Ordinario en Rabat, Marruecos.

Los tres candidatos son el suizo Gianni Infantino, quien está en el cargo desde el 2016, además del francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.