La escudería Haas oficializó este jueves la continuidad del piloto británico Oliver Bearman por un año más, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre para dejar completamente definida la grilla de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2027.

La noticia se dio a conocer en la antesala del Gran Premio de Qatar, vigesimosegunda cita del actual campeonato.

La extensión del contrato llega luego de un período de tensión para el joven inglés, quien antes de la competencia en el circuito callejero de Las Vegas, había expresado abiertamente su fastidio por la falta de precisiones respecto a su futuro.

Con la última plaza ya asegurada, las once escuderías de la máxima categoría del automovilismo mundial alinearán a los siguientes corredores el próximo año:

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-Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.

-Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

-Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

-McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

-Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

-Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

-Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

-Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

-Haas: Oliver Bearman y Rafa Câmara.

-Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

-Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.