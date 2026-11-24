La empresa chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, confirmó que realizará el trayecto Punta Arenas hasta las Islas Malvinas sin gestionar previamente un permiso del Gobierno argentino.

Además, la compañía anunció que para desarrollar el recorrido se respaldará en el derecho de paso inocente reconocido por el derecho internacional; una decisión que reaviva la controversia diplomática entre Argentina y el país trasandino.

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, señalo en declaraciones televisivas que las embarcaciones que se dirigen al archipiélago deben contar con autorización de la Argentina si atraviesan aguas bajo su jurisdicción.

En ese sentido, el titular de la cartera sostuvo que la exigencia se respalda en la normativa argentina y señaló que anualmente "hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas".

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De este modo, Quirno aclaró que el reclamo no pretende hacer foco en el tránsito por el estrecho de Magallanes —de soberanía chilena—, sino específicamente a los viajes con destino a las islas que cruzan mar argentino.

En tanto, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, defendió la postura de la compañía y sostuvo que existen tratados internacionales que respaldan la navegación; además, planteó que el buque no debería ser detenido por considerar que se trata de un procedimiento contemplado en acuerdos vigentes entre ambos países.

La salida del buque de Easter Island está previsto entre la tercera y la cuarta semana de diciembre de 2026, después de que se le realicen tareas de mantenimiento en Asmar Magallanes, y transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. (NA)