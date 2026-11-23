El Gobierno nacional enfrentará desde este martes una semana determinante en el Congreso, con dos objetivos centrales: conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y reunir los votos necesarios en el Senado para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El jueves será la jornada de mayor actividad parlamentaria, cuando Diputados debata el proyecto de Presupuesto y la Cámara alta trate la reforma política impulsada por La Libertad Avanza. Un día antes, el miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión ante los senadores.

Para el oficialismo, el principal desafío será cerrar acuerdos con los bloques aliados y los gobernadores que todavía mantienen reclamos pendientes. La negociación se desarrolla, además, contra reloj, ya que el período de sesiones ordinarias finalizará el próximo 30 de noviembre.

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La necesidad de reunir respaldos quedó expuesta la semana pasada, cuando una sesión en Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional fracasó por falta de quórum. Ese episodio dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para garantizar el funcionamiento de la Cámara y resolver las demandas de sus socios parlamentarios.

Uno de los principales focos de conflicto está en Provincias Unidas, el espacio de 18 diputados que conduce Gisela Scaglia y que mantiene vínculos políticos con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La bancada reclama dos cuestiones centrales. Por un lado, impulsa la designación del cordobés Juan Brügge para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, una postulación que compite con la de Florencia De Sensi, propuesta por el PRO.

Por otro, insiste con una nueva Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con aprobación del Senado. La iniciativa propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%. Se trata de un tema de especial importancia para Córdoba y Santa Fe, donde se encuentran numerosas plantas productoras.

Hasta el momento, el oficialismo no dio respuestas concretas a ninguno de esos planteos. Además, los tiempos legislativos complican la posibilidad de avanzar: ya no hay margen para emitir dictamen antes del cierre de las sesiones ordinarias, por lo que el proyecto de biocombustibles necesitaría una mayoría especial de dos tercios para ser tratado sobre tablas.

Una alternativa que se analiza es que la Casa Rosada se comprometa a habilitar su discusión durante un eventual período de sesiones extraordinarias en diciembre. Ese compromiso podría ayudar a destrabar las diferencias y facilitar que Martín Menem consiga el quórum necesario para iniciar el debate del Presupuesto.

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que conduce Oscar Zago, también mantiene objeciones, aunque sus diferencias están vinculadas principalmente con algunos puntos de la reforma política que se discute en el Senado.

Qué reclaman los bloques para acompañar el Presupuesto

Las negociaciones también incluyen demandas económicas y de infraestructura por parte de distintos espacios provinciales.

Entre los principales pedidos aparece una reducción del impuesto a los combustibles líquidos, un planteo que intendentes de Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe llevaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También reclaman garantías de financiamiento para las cajas previsionales provinciales y recursos destinados a obras viales.

Por su parte, Argentina Federal, el espacio que conduce Oscar Herrera Ahuad y que mantiene vínculos con los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta, solicitó mayores partidas para Ciencia y Tecnología, universidades nacionales y obras de infraestructura en puertos internacionales.

Además, la bancada pretende introducir modificaciones en la Ley de Bosques y aguarda una respuesta del oficialismo.

En la misma jornada, La Libertad Avanza buscará avanzar con otro objetivo legislativo, que es convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En cuanto a las proyecciones económicas, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación acumulada del 18% para diciembre del próximo año y un tipo de cambio estimado en $1.848.

Un quórum que todavía no está asegurado

El oficialismo llega al debate con una base de 94 diputados propios. A ese número busca sumar el respaldo de sus aliados habituales, aunque todavía necesita ampliar los acuerdos para alcanzar los 129 legisladores requeridos para abrir una sesión.

Entre los espacios que suelen acompañar al Gobierno aparecen el PRO, conducido por Cristian Ritondo; la UCR, referenciada en Pamela Verasay; Producción y Trabajo de San Juan, de Nancy Picón Martínez, y Por Santa Cruz, de José Luis Garrido. En conjunto, estos bloques reúnen otros 21 legisladores.

También podrían aportar sus votos Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; La Neuquinidad, de Karina Maureira, cercana al gobernador Rolando Figueroa; Elijo Catamarca, de Sebastián Nóblega, e Independencia, de Gladys Medina, vinculados a los mandatarios provinciales Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Sin embargo, esos respaldos todavía no alcanzan para garantizar el inicio de la sesión. Por eso, Martín Menem y los principales referentes del oficialismo deberán intensificar las conversaciones con el MID, Provincias Unidas y Argentina Federal.

En ese escenario, también aparece la salida del diputado tucumano Mariano Campero del bloque libertario, aunque desde La Libertad Avanza aseguran que continuará acompañando las iniciativas del presidente Javier Milei.

El desafío no será solamente conseguir los votos para aprobar el proyecto, sino también garantizar que los legisladores estén presentes al momento de abrir el recinto. La experiencia de la semana pasada, cuando la falta de quórum frustró el tratamiento de otra iniciativa, mantiene en alerta al oficialismo.

En paralelo, el Senado tendrá su propio desafío. La Libertad Avanza buscará reunir los 37 votos necesarios para avanzar con la reforma política, cuyo punto central es la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El dictamen de mayoría contempla modificaciones al sistema electoral y a la organización de los partidos políticos. Uno de los puntos que generó mayores diferencias durante las negociaciones fue la incorporación de las listas colectoras, una alternativa acordada entre la Casa Rosada y gobernadores aliados, principalmente del radicalismo.

El PRO manifestó su rechazo a esa posibilidad, aunque mantiene su respaldo a la suspensión de las primarias.

"Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista", sostuvo la senadora libertaria Patricia Bullrich al defender la iniciativa.

El proyecto también incorpora un capítulo de Ficha Limpia, que establece que no podrán presentarse como candidatos quienes tengan condenas confirmadas en dos instancias judiciales.

Otro de los cambios apunta al financiamiento y la publicidad electoral. En ese sentido, propone reducir a la mitad los espacios de publicidad en radio y televisión, con el objetivo de equilibrar la exposición de las distintas fuerzas políticas y evitar que la capacidad económica de cada partido determine sus posibilidades de difusión.

La reforma también modifica el mecanismo de elección de los representantes argentinos en el Parlasur. Los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serían designados por las respectivas legislaturas, mientras que los 19 del distrito único se distribuirían entre la Cámara de Diputados, que elegiría a 12, y el Senado, que designaría a los siete restantes.

Por tratarse de modificaciones a la Ley Electoral Nacional y a la Ley de Partidos Políticos, la iniciativa necesita una mayoría absoluta de 37 votos en la Cámara alta.

En el oficialismo aseguran que cuentan con alrededor de 38 voluntades, aunque reconocen que todavía hay conversaciones pendientes. Entre los legisladores cuyos respaldos intentan garantizar aparecen los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, que no responden directamente a gobernadores de su partido y mantienen cierta autonomía en sus decisiones.

También está en discusión la posición de Flavio Fama, otro senador radical que firmó el dictamen en disidencia.

A su vez, La Libertad Avanza busca sumar al menos uno de los tres votos de Convicción Federal. La expectativa está puesta particularmente en el catamarqueño Guillermo Andrada, cuya definición podría conocerse durante el debate.

Del otro lado, el bloque justicialista que conduce José Mayans ya expresó su rechazo a los cambios en el sistema de primarias. Desde Unión por la Patria, la diputada Cecilia Moreau sostuvo que la discusión no modificará la estrategia electoral de su espacio: "Con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección".

Santilli, ante su primer informe en el Senado

Antes de la doble jornada legislativa, Diego Santilli tendrá otra instancia de exposición política. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el miércoles 25 de noviembre, a las 15, a una sesión informativa en la que el jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión ante el Senado desde que asumió el cargo el 30 de junio.

Será la primera presentación de un jefe de Gabinete ante la Cámara alta desde junio de 2025, cuando concurrió Guillermo Francos. Su sucesor, Manuel Adorni, no llegó a presentarse pese a los reiterados pedidos de la oposición.

Santilli deberá responder más de 1.200 preguntas formuladas por los senadores, en su mayoría pertenecientes al peronismo.

Entre los temas incluidos en el cuestionario aparecen los créditos otorgados por el Banco Nación, el ajuste en el área de discapacidad, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el destino de las reservas de oro del Banco Central.

También se incorporaron consultas sobre la salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro desde Iguazú hacia Estados Unidos y el financiamiento de la denominada "carpa VIP" durante la visita del papa León XIV.

La presentación tendrá como marco las obligaciones establecidas por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras, para informar sobre la marcha del Gobierno.

Con ese escenario, la semana concentrará una serie de definiciones que pondrán a prueba la capacidad de negociación de La Libertad Avanza. El oficialismo necesita evitar un nuevo traspié parlamentario, garantizar el tratamiento del Presupuesto y conseguir los respaldos para modificar el calendario electoral. Todo, en medio de un cierre de sesiones ordinarias que deja poco margen para seguir postergando los acuerdos. (Fuentes: N9 y TN).