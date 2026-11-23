El Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei aumentó un 4,1% en noviembre, según la Universidad Torcuato Di Tella
Los cinco componentes del indicador registraron mejoras respecto de octubre, destacándose el crecimiento en la preocupación por el interés general
El Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei aumentó un 4,1% en noviembre, según la Universidad Torcuato Di Tella, y alcanzó los 2,04 puntos. Los cinco componentes del indicador registraron mejoras respecto de octubre, destacándose el crecimiento en la preocupación por el interés general (+6,4%) y la capacidad para resolver problemas (+5,6%).
La confianza en el Gobierno de Milei se mantiene por encima de la registrada por Mauricio Macri (+15,2%) y Alberto Fernández (+71,1%) en el mismo mes de sus respectivas gestiones. Los mayores incrementos de noviembre se observaron entre los mayores de 50 años (+21,7%) y las personas con educación primaria (+28,9%). El interior del país continúa siendo la región con mayor confianza en el Gobierno, con 2,27 puntos.