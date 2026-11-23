El Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei aumentó un 4,1% en noviembre, según la Universidad Torcuato Di Tella, y alcanzó los 2,04 puntos. Los cinco componentes del indicador registraron mejoras respecto de octubre, destacándose el crecimiento en la preocupación por el interés general (+6,4%) y la capacidad para resolver problemas (+5,6%).

La confianza en el Gobierno de Milei se mantiene por encima de la registrada por Mauricio Macri (+15,2%) y Alberto Fernández (+71,1%) en el mismo mes de sus respectivas gestiones. Los mayores incrementos de noviembre se observaron entre los mayores de 50 años (+21,7%) y las personas con educación primaria (+28,9%). El interior del país continúa siendo la región con mayor confianza en el Gobierno, con 2,27 puntos.