El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, celebró la sanción definitiva de la adhesión de nuestro país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una vez más, confirmó el apoyo de Washington al gobierno de Javier Milei.

"Hecho en Argentina. El Congreso aprobó la adhesión al PCT", destacó en su cuenta de la red social X y precisó: "Con el ARTI, una pyme puede ganar clientes en EE. UU. y sumar laburo acá".

"Así crece el país", aseveró y enfatizó: "El rumbo lo eligen los argentinos. EE. UU. apoya al presidente Milei. "¡Seguimos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!", concluyó.

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La declaración del diplomático se da después de que el Senado aprobara la iniciativa de adhesión al tratado internacional con 47 votos positivos y 22 negativos. La propuesta ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y con la aprobación de la Cámara Alta, obtuvo su sanción definitiva.

De qué se trata el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Con el PCT se puede presentar un único pedido internacional de patente con el objetivo de conseguir protección de una invención en diferentes países.

Esa manera facilita los trámites para aquellos que necesitan resguardar sus desarrollos fuera de sus mercados de origen, aunque la determinación final sobre el otorgamiento de cada patente contínua en manos de las oficinas nacionales pertinentes.

Además, la adhesión extiende de 12 a 30 meses el plazo para que los solicitantes decidan en qué naciones quieren seguir con el proceso de patentamiento.

Esa ampliación les permite analizar los mercados en los que buscan vender sus productos, evaluar los costos y planificar una posible expansión internacional previo a tener que pagar los gastos de cada trámite nacional.

A su vez, el convenio forma parte de los compromisos relacionados con el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) entre la Argentina y Estados Unidos, que se firmó en febrero pasado.

La incorporación al sistema internacional de patentes era uno de los puntos que Washington venía exigiendo durante las negociaciones bilaterales. (N/A)