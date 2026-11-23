El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei permitieron reducir un 15% promedio los precios de los productos alcanzados por los cambios normativos en los supermercados.

La afirmación se basa en un estudio de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyos resultados difundió el funcionario este lunes en sus redes sociales.

El funcionario sostuvo que el impacto de la desregulación sobre los precios se profundiza con el paso del tiempo y alcanza una reducción cercana al 15% al tercer trimestre de la implementación de las medidas. El Presidente respaldó la publicación y la compartió con el mensaje: “DESREGULACIÓN Y LA MEJORA EN EL BOLSILLO DE LA GENTE”.

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Sin embargo, el dato no significa que todos los productos de los supermercados hayan bajado un 15%. El estudio compara la evolución de los precios de los artículos alcanzados por las desregulaciones con la de aquellos que no se vieron afectados por esas medidas, para estimar el efecto de los cambios normativos.

La difusión de los resultados se produce en un contexto de debilidad del consumo. Según los últimos datos de la consultora Scentia, las ventas de los supermercados de cadena cayeron 0,3% interanual en octubre y acumulan una contracción del 3,5% en los primeros diez meses de 2026, pese a la mejora registrada en otros canales comerciales.

La investigación fue realizada por Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig, quienes analizaron el efecto de las desregulaciones sobre los precios de los productos comercializados en supermercados.

Según explicó Sturzenegger, los investigadores partieron de unas 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde la llegada de Milei al Gobierno. Mediante una herramienta de inteligencia artificial, identificaron las normas que introdujeron desregulaciones con posible impacto sobre los productos de consumo masivo.

A partir de esa selección, compararon los cambios de precios de los artículos alcanzados por las medidas con los de otros productos que no habían sufrido modificaciones regulatorias.

Para eso, utilizaron un método estadístico conocido como diferencias en diferencias (DiD), que permite estimar el efecto de una intervención a partir de la comparación entre dos grupos a lo largo del tiempo.

Sturzenegger destacó que los investigadores emplearon distintas metodologías y muestras para comprobar los resultados. De acuerdo con los gráficos que compartió, las estimaciones mostraron una evolución similar: diferencias relativamente pequeñas antes de los cambios normativos y una reducción progresiva de los precios relativos después de su implementación.

Al tercer trimestre, la caída estimada se ubica cerca del 15% respecto de los productos no alcanzados por las desregulaciones.

“Lo que ya sabíamos: la desregulación es anticasta y proconsumidor, Nunca lo olvidemos”, escribió el ministro en X. (TN)