Una reacción en cuestión de segundos convirtió a Kevin Uriel Avilez en protagonista de una historia que va más allá del futbol. El jugador intervino cuando el árbitro Mario López, conocido como “La Leona”, sufrió un paro cardiaco y se desplomó en la cancha durante un encuentro disputado en Guasave, Sinaloa.

Ahora, su actuación también le abrió una puerta para prepararse profesionalmente en la atención de emergencias. El episodio ocurrió en el partido entre 210 Ángeles del Triunfo y Piedrera.

Cuando el colegiado cayó al suelo, Avilez corrió de inmediato a socorrerlo: se acercó para auxiliarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), una respuesta que resultó fundamental mientras recibía atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron después, estabilizaron a Mario y lo trasladaron al IMSS para recibir atención médica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ese día, Kevin no destacó por un gol ni por una jugada dentro de la cancha. Su preparación y su rápida respuesta fueron fundamentales ante una emergencia.

Una historia que nos recuerda que saber primeros auxilios puede hacer la diferencia cuando alguien más necesita ayuda.

Kevin Avilez recibe una oportunidad para formarse como paramédico: el reconocimiento llegó desde la Cruz Roja de Guasave, que decidió respaldar al futbolista con una beca para cursar la carrera de Técnico en Urgencias Médicas. La propuesta contempla un programa de formación de un año y la posibilidad de integrarse como voluntario, una alternativa que le permitiría ampliar sus conocimientos y ayudar a otras personas.

La iniciativa también representa una oportunidad para que el joven convierta una experiencia extraordinaria en un proyecto de preparación. Avilez estudia Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Occidente, por lo que esta nueva posibilidad se relaciona con el camino académico que ya comenzó.

La Cruz Roja busca llevar los conocimientos de RCP a más futbolistas: el apoyo no se limitará al jugador. La institución también planteó organizar una capacitación en reanimación cardiopulmonar para Avilez y cuatro compañeros de su equipo, con el propósito de que sepan cómo actuar si alguien enfrenta una emergencia similar durante un partido.

Así, una situación que puso en riesgo la vida de un árbitro puede tener un efecto positivo para toda una comunidad deportiva. La historia de Kevin recuerda que en una cancha no solo importan los goles o los resultados: saber reaccionar ante una emergencia también puede convertirse en la jugada más importante.