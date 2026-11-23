Racing de Carhué y Tiro Federal de Puan definirán el torneo Clausura en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La Estrellita derrotó en su estadio “Hugo Robilotte” a Independiente de Rivera por 3 a 1.

(Foto: prensa Racing).

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Juan Perotti anotó por duplicado y Abel Méndez marcó el tercero antes del descanso.

Ya en el complemento, el visitante llegó al descuento por intermedio de Agustín Medina.

Por su parte, Tiro Federal de Puan dejó en el camino a Deportivo Rivera tras imponerse 5 a 3 en la tanda por penales, tras empatar sin goles los 90 minutos reglamentarios.

En la definición desde los 12 pasos, para el elenco que conduce Pablo Recalde convirtieron Marcos Quiroga, Luca Orozco, Tomás Onorio, Alejo Lucien y Nazareno Romero.

Para Deportivo Rivera anotaron Ezequiel Pereyra, Bautista Ferrari y Gonzalo Chamorro, en tanto Emanuel Zabala (ingresó exclusivamente para la tanda de los penales en reemplazo de Martín Álvarez) le atajó el remate a Alejandro Ramírez.

Esta fue la tercera serie consecutiva que Tiro se impone por la vía de los penales.

El partido definitorio entre Racing Club y Tiro Federal de Puan se jugará el próximo domingo, en cancha neutral y ciudad equidistante.

El ganador del Clausura chocará en una final única ante Club Sarmiento de Pigüé, ganador del Apertura.