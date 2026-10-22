Escándalo en Ecuador: un futbolista casi “mata” a un árbitro de ¡un piedrazo!

La violencia en el fútbol no es un problema enquistado en un determinado país, hoy la tecnología y las redes sociales te acercan hechos lamentables y hasta insólitos en los lugares donde uno piensa que jamás van a ocurrir.

El fin de semana, una escena de extrema violencia sacudió al fútbol ecuatoriano durante un encuentro de la Segunda Categoría. Un jugador de Ciudad de Yantzaza, que estaba entre los suplentes, atacó con una piedra al juez de línea Lenin Ojeda, quien debió ser hospitalizado tras recibir el impacto mientras se disputaba el partido frente a Río Aguarico FC.

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El episodio ocurrió en el estadio Municipal Juan Galarza Márquez, durante la tercera fecha del certamen. La agresión provocó la suspensión inmediata del encuentro, que quedó interrumpido después de que el asistente resultara herido. Las imágenes captadas por un espectador desde la tribuna muestran el momento del ataque, donde se observa cómo el futbolista recoge una piedra y la arroja contra el integrante de la terna arbitral, que se encontraba de espaldas.

Ante la gravedad de lo sucedido, una ambulancia ingresó a la cancha para asistir al juez de línea, trasladarlo a un hospital cercano y quedar internado en observación.

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le aplicó una suspensión provisional de 60 días al jugador, mientras que su club, el Deportivo Ciudad de Yantzaza , anunció su desvinculación definitiva y la cancelación de su contrato.