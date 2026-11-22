Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Se trata de un punto de inflexión en la matriz productiva y urbana en la cual el panorama económico e industrial de Bahía Blanca se aproxima a un cambio de escala de nivel histórico.

A partir del año 2027, en solo unas semanas, la confluencia de grandes desembolsos de capital —prometen superar los 6.600 millones de dólares— impulsados por ampliaciones proyectadas en el polo petroquímico, por inversiones de empresas como Transportadora de Gas del Sur, por las iniciativas alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y por el rol neurálgico del puerto local en la salida de la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta, desencadenará un volumen de actividad inédito para nuestra ciudad (y la región).

Se proyecta que, en las etapas de mayor intensidad constructiva y operativa, más de 15.000 trabajadores ingresarán a la ciudad. Como es lógico presumir, esta masa crítica de operarios, técnicos y profesionales, junto con el entramado de empresas prestadoras de servicios, ejercerá una fuerte presión sobre la infraestructura urbana y transformará la dinámica del mercado de bienes raíces.

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Más allá de la fluctuación de valores durante el bienio 2027-2028, el martillero y corredor público Javier Piñero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, enfatiza que el principal beneficio para Bahía Blanca será la consolidación de una infraestructura productiva y logística superior. Y que el incremento en el volumen exportador del puerto, la radicación de empresas de servicios y la proximidad estratégica con Vaca Muerta dejarán como remanente un mercado inmobiliario fortalecido, con mayores inversiones y con un nivel de actividad económica sensiblemente más alto y sostenible en el tiempo.

“El derrame inmobiliario se va a concretar de forma ineludible, pero es crucial entender que se desarrollará de manera progresiva en dos etapas claramente diferenciadas”, admite.

Martillero y corredor público Javier Piñero, titular de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca.

“La primera fase se manifestará con gran fuerza durante los años 2027 y 2028, caracterizada por un pico extraordinario de demanda de alquileres y alojamientos”, agrega.

“Si bien Bahía Blanca registra cada año un impulso estacional habitual impulsado por la masa de estudiantes universitarios, este nuevo fenómeno sumará durante dos o tres años una demanda cualitativamente distinta: la llegada directa de contingentes de trabajadores asignados a los desarrollos industriales, junto con personas que acudirán a la ciudad atraídas por la expectativa de conseguir empleo”, explica.

Piñero dice que esa presión inicial sobre la oferta —que abarcará desde viviendas familiares hasta departamentos y soluciones temporarias amobladas— provocará una escasez de alquileres y un incremento en los valores de mercado.

“Como consecuencia directa de esa elevada rentabilidad, se desencadenará la segunda etapa del derrame: la reacción de los inversores locales y regionales. Al observar el rendimiento rápido y atractivo que producirá volcar propiedades al alquiler, los inversores comenzarán a comprar inmuebles o a reacondicionar unidades que hoy están fuera del circuito para ponerlas en locación”, asegura.

—¿Qué tipos de propiedades demandará el sector industrial?

—Habrá una demanda muy diversa. Por un lado, se requerirán departamentos amoblados de buen nivel para personal técnico, supervisores e ingenieros. Por otro lado, resurgirá la modalidad de contrataciones corporativas en bloque.

“En etapas anteriores de expansión del polo petroquímico, grandes firmas de ingeniería, como Techint, solían trabajar de manera directa con una o dos inmobiliarias locales solicitando paquetes de 10 a 20 casas totalmente amobladas y equipadas para albergar a sus cuadrillas de operarios por vivienda. Este esquema volverá a cobrar protagonismo. Asimismo, empresarios locales ya han desarrollado alternativas innovadoras, como módulos de contenedores habitacionales acondicionados para alojamiento temporal, muchos de los cuales ya se encuentran contratados de forma anticipada por empresas del sector.

“Por otra parte, el impacto no se limitará a la vivienda: la faja logística de Bahía Blanca experimentará una demanda excepcional. Se registrará un alto requerimiento de galpones, depósitos, predios operativos y equipamiento para albergar a las PyMEs, contratistas y Uniones Transitorias de Empresas (UTE’s) que prestarán servicios auxiliares e indispensables para las grandes compañías”.

—Siguiendo el hilo y sumando el contexto, este es el momento ideal para intervenir las propiedades?

—La realidad es que, hoy, existe un stock visible de inmuebles desocupados en Bahía Blanca. En parte, esto responde a que muchos estudiantes universitarios realizan materias de forma remota post-pandemia y ya no requieren instalarse en la ciudad. Por otra, por propiedades que sufrieron deterioros por eventos pasados, como inundaciones, y que no han sido reinsertadas en el mercado.

“Así entonces, y por dos motivos concretos, para los propietarios con inmuebles desocupados es el momento ideal para reacondicionarlos. Uno de ellos es el costo y la disponibilidad de mano de obra. Ahora es posible contratar plomeros, pintores y técnicos capacitados a valores normales y con disponibilidad inmediata. Durante 2027 y 2028, esa especialización estará masivamente contratada por las grandes obras industriales, lo que encarecerá drásticamente las reformas y hará muy difícil conseguir personal para obras domiciliarias.

“Por otro lado está la ventaja competitiva. Quien reacondicione, pinte y amueble su propiedad ahora estará perfectamente posicionado para captar los alquileres de mayor rentabilidad apenas se inicie el ciclo de alta demanda. Suelo hacer una analogía muy gráfica: cuando una persona deja de estar en pareja, lo primero que hace es arreglarse, acomodarse y ponerse en valor para volver a estar en el mercado. Con los inmuebles ocurre exactamente lo mismo: si una propiedad quedó desocupada, fue porque el mercado eligió otra opción más conveniente. Y hoy es el momento de ponerla a punto para competir con ventaja cuando llegue la ola de 2027”.

—¿Hay diferencias entre este proceso y lo ocurrido en Añelo, la localidad relacionada directamente con Vaca Muerta, con lo que puede venir para Bahía Blanca?

—La diferencia con Añelo radica en la infraestructura preexistente. La localidad sufrió un crecimiento explosivo sin contar de antemano con los servicios básicos consolidados, lo que provocó serias dificultades operativas. Bahía Blanca, en cambio, dispone del 100 % de los servicios urbanos instalados (agua, gas, electricidad y conectividad) y cuenta con una gimnasia urbana habituada al flujo de residentes temporales. Solo requerimos acondicionar el parque habitacional existente.

“Resulta clave la estrategia preventiva que lidera la Unión Industrial con acuerdos con municipios de la región para capacitar a la mano de obra”, dijo Piñero.

“En relación al plano social, el gran riesgo de estas obras es el arribo del trabajador golondrina: operarios que llegan desde provincias distantes y que, al concluir la etapa constructiva, quedan varados en la ciudad sin empleo formal. En este punto, resulta clave la estrategia preventiva que lidera la Unión Industrial de Bahía Blanca mediante acuerdos con los municipios de la región para capacitar la mano de obra local y zonal. De esta forma, una vez finalizadas las tareas principales, los trabajadores regionales regresan a las localidades de origen junto a sus familias, evitando secuelas de desempleo e informalidad urbana”.

—¿Qué acciones concretas deben tomar hoy los inquilinos para resguardar sus intereses?

—El mercado exige estrategias diferenciadas según cada actor. Para los inquilinos la clave absoluta es la anticipación. Quien deba alquilar o renovar su contrato debería procurar cerrar un acuerdo formal a dos años durante los próximos 5 o 6 meses. Eso le brindará certidumbre contractual y congelará pautas de valor antes de que se absorba el stock desocupado y comience el alza de precios prevista para inicios de 2027.

—¿Y en el caso de los propietarios?

—La recomendación central es prudencia y perspectiva de largo plazo. El pico de demanda de las contratistas durará entre dos y tres años. Si un propietario tiene un inquilino permanente desde hace 5 o 6 años, que cumple puntualmente y cuida la propiedad, lo correcto es preservarlo. Arriesgar a un buen inquilino de largo plazo por buscar una rentabilidad extraordinaria, pero efímera de 2 o 3 años, puede ser un error estratégico al momento en que el mercado retorne a su cauce normal”.

Las inversiones que presumen una transformación

Los principales detalles de las inversiones productivas a realizarse en Bahía Blanca en el período 2027-2031 es el siguiente:

—Pampa Energía (planta de urea): la inversión es de U$S 2.700 millones.

Se prevé construir una mega planta de fertilizantes (se presume la mayor de Sudamérica) junto a la Central Térmica Piedra Buena, con una capacidad productiva estimada en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir del año 2029.

—Compañía Mega: la inversión es de U$S 365,4 millones.

Se considera la ampliación de su capacidad de procesamiento y exportación de gas natural e hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta, con un incremento del 27 % en su capacidad operativa. Se aguarda que la construcción concluya a mediados de 2028.

—Louis Dreyfus Company (LDC): se terminarán invirtiendo unos U$S 400 millones.

Se ha planificado construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol para la producción de aceites, harinas y pellets, sumando 750.000 toneladas anuales de capacidad exportadora para el puerto local. La construcción se iniciará en los primeros meses de 2027 y se aguarda que la planta esté lista para operar hacia marzo de 2029.

—Profertil (asociada a Techint y Saipem): la inversión es de U$S 1.700 millones, para el desarrollo de una segunda planta de urea granulada de gran escala en la región que sumará 1,5 millones de toneladas anuales de urea (con una nueva unidad de 4.450 toneladas diarias), llevando el complejo a una capacidad total de 2.820.000 tn al año.

La propuesta establece un plazo de construcción estimado en 45 meses, proyectando que la producción incremental comience a operar en 2031.

—TGS / proyectos RIGI asociados: se prevé una inversión global de U$S 3.200 millones en corredores energéticos, incluyendo ductos e infraestructura de separación y fraccionamiento vinculados a Vaca Muerta con terminal en Bahía Blanca. Aclaración: de la cifra citada, se estima que el derrame en Bahía Blanca será de U$S 1.500 M.

Con el inicio de los trabajos previsto para los meses venideros, se presume que las operaciones, tras las obras concluidas, comiencen a desarrollarse a partir de 2030.

Los puntos clave

—Monto acumulado: la inversión directa proyectada con impacto específico en la zona de Bahía Blanca asciende —hasta el momento— a U$S 6.665,4 millones.

—Sectores dominantes: la petroquímica/fertilizantes (Pampa Energía y Profertil) representa el mayor volumen económico, seguida por la infraestructura de gas e hidrocarburos (TGS y Compañía Mega) y la agroindustria (LDC).

—Cronograma secuencial: el flujo de entrada en operación es gradual, considerando 2028 (Compañía Mega), 2029 (Pampa Energía y LDC), 2030 (TGS) y 2031 (Profertil).