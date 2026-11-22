La expansión de Vaca Muerta abre para Bahía Blanca la posibilidad de transformar una mayor parte del gas neuquino en productos industriales.

Bahía Blanca reúne tres condiciones para hacerlo: recibe grandes gasoductos, cuenta con plantas en funcionamiento y dispone de un puerto de aguas profundas.

Al mismo tiempo, las inversiones en fertilizantes y en el procesamiento de líquidos del gas empiezan a dar escala a esa perspectiva.

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En ese marco, el futuro del polo reunió el martes pasado a más de 250 personas en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.

El primer Foro Petroquímico Bahía Blanca, organizado por el Instituto Petroquímico Argentino (IPA), convocó a empresarios, proveedores, investigadores y funcionarios para discutir cómo acompañar los proyectos y ampliar su impacto en la economía regional.

El intendente Federico Susbielles y el rector de la UNS, Daniel Vega, abrieron la jornada con un repaso del vínculo entre la industria y la ciudad.

A lo largo del encuentro, la discusión pasó del potencial de Vaca Muerta a cuestiones más concretas: qué obras necesita el puerto, cómo incorporar a las pymes y con qué anticipación habrá que formar a los técnicos e ingenieros que demanden las plantas.

Susbielles destacó el peso de la petroquímica en el desarrollo de Bahía Blanca y repasó las condiciones que, a su juicio, favorecen la llegada de nuevas inversiones.

Mencionó las plantas en funcionamiento, la capacidad del puerto, la formación en oficios y el trabajo de los institutos científicos. También subrayó el papel de las entidades empresarias y los sindicatos, junto con la importancia del respaldo de la comunidad al desarrollo industrial.

El intendente planteó que la expansión del polo debe traducirse en oportunidades para toda la ciudad.

La producción de fertilizantes ofrece una de las vías más directas para industrializar el gas en Bahía Blanca.

El gas natural es la principal materia prima para fabricar amoníaco, uno de los insumos de la urea. Una mayor producción local permitiría cubrir parte de la demanda que hoy se abastece con importaciones y ampliar los saldos para exportar.

Profertil proyecta incorporar un segundo tren de amoníaco y urea a su complejo de Ingeniero White, con una inversión de 1.700 millones de dólares.

La ampliación agregaría 1,5 millones de toneladas anuales de urea y elevaría la capacidad total de la planta a 2,82 millones. El proyecto prevé iniciar la producción en 2031.

Pampa Energía, por su parte, prevé invertir 2.700 millones de dólares en una planta con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

La empresa apunta a entrar en operación hacia fines de 2029. Además de la planta, el proyecto requiere instalaciones para almacenar el fertilizante y despacharlo tanto al mercado interno como al exterior.

En conjunto, las dos iniciativas podrían añadir 3,6 millones de toneladas anuales de capacidad. El volumen que finalmente llegue a los muelles dependerá de la puesta en marcha de cada planta, de la demanda del agro argentino y de las condiciones del mercado internacional.

Del gasoducto a Puerto Galván

La iniciativa de TGS abre otro frente de inversión. Con un desembolso superior a los 3.000 millones de dólares, la empresa proyecta transportar gas desde la cuenca neuquina, recuperar y fraccionar sus componentes líquidos en Cerri y montar instalaciones para almacenarlos y embarcarlos en Galván.

La disponibilidad de materia prima también abrió una discusión acerca de qué productos ofrecen mejores perspectivas. Pablo Giorgi, de Argus, señaló que la expansión de la capacidad industrial china contribuyó a un exceso de oferta que presiona los márgenes en los segmentos del etano y los polímeros. En América Latina, en cambio, destacó el dinamismo del gas licuado de petróleo (GLP).

Para una planta orientada a la exportación, el costo del gas es una parte de la ecuación. También pesan el procesamiento y el flete hasta el comprador. La cercanía entre los complejos industriales y los muelles bahienses puede reducir el costo del tramo local, una ventaja que cobra importancia cuando los márgenes se achican.

El puerto frente a las nuevas cargas

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, y el secretario municipal de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Trankels, analizaron la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento industrial. La agenda incluyó la capacidad de las terminales, los accesos y la conexión entre las plantas y los sitios de embarque.

Mandolesi Burgos situó el movimiento portuario en 39 millones de toneladas anuales y señaló que el complejo cuenta con 12 terminales. También mencionó unas 300 hectáreas productivas ocupadas y otras 2.000 disponibles para crecer. El desafío será identificar qué instalaciones requiere cada inversión y cómo incorporarlas a las operaciones que ya funcionan en la ría.

Los proyectos plantean necesidades distintas. La urea requiere instalaciones para manejar sólidos a granel.

El propano y el butano precisan tanques y equipos de transferencia específicos. En ambos casos, las terminales deberán despachar la producción al ritmo de las plantas.

Si los embarques se demoran y la carga se acumula, el almacenamiento puede convertirse en un límite para la operación industrial.

El lugar de las pymes locales

La Unión Industrial de Bahía Blanca dedicó su panel a la relación entre las grandes plantas y sus proveedores. Martín Goslino, coordinador jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, planteó que los vínculos de mediano y largo plazo dan a las pymes mejores condiciones para invertir, capacitar personal y ampliar los servicios que ofrecen.

Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales, Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales, y Ariel Rodríguez, de Francisco Lonas, contaron cómo adaptaron sus empresas a las exigencias de documentación y certificación de sus clientes. También mencionaron que el trabajo cotidiano en las plantas les permitió detectar necesidades y ofrecer soluciones que no figuraban en los contratos iniciales.

La UIBB se propuso lanzar en 2027 un programa para acompañar a las pymes en capacitación, formación y certificaciones. La iniciativa busca vincular a proveedores de Bahía y la región con las empresas petroquímicas, las cerealeras y las compañías que se instalen a partir de las nuevas inversiones.

La disponibilidad de personal especializado ocupó otro tramo del foro. Juliana Piña, de PLAPIQUI, Daniel Vega, de la UNS, y Alejandro Staffa, de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, analizaron los perfiles que pueden demandar los proyectos. La construcción y el montaje tendrán sus propios requerimientos. La operación, el mantenimiento y el control de los procesos necesitarán otros.

Vega advirtió que formar ingenieros y técnicos lleva años. Para contar con esos profesionales al momento de la puesta en marcha, las instituciones educativas necesitan conocer con anticipación qué especialidades harán falta.

En el panel de CEOs, Dolores Brizuela, de Dow, Marcos Sabelli, de Profertil, y Tomás Córdoba, de Compañía Mega, analizaron las perspectivas de inversión desde la experiencia de las empresas que ya operan en el polo. La competitividad, la formación de personal y las condiciones para sostener proyectos de largo plazo concentraron el intercambio.

Si los proyectos de urea y líquidos del gas avanzan según sus cronogramas, Bahía Blanca tendrá varios años de construcción industrial y más actividad en sus muelles.

Para la ciudad y la región, parte del resultado se jugará antes del primer embarque, en los contratos que puedan asumir las empresas locales y en los puestos que puedan cubrir los trabajadores formados en la zona.