Por primera vez en 2026, el consumo masivo mostró un leve signo de recuperación, al haber aumentado un 0,9% en octubre respecto del mismo mes del año pasado.

Se trata de un cambio de tendencia que no se veía desde 2025. En la medición mensual, en comparación con septiembre, el salto fue del 6,2%.

Si bien se rompió la racha negativa, la mínima suba no alcanzó para revertir la caída generalizada del año: de acuerdo con el informe de la consultora Scentia, en el período de enero a octubre cayó un 2,3% respecto del mismo período del año pasado.

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Durante el mes, crecieron las compras de alimentos y artículos impulsivos (golosinas y snacks, principalmente), un 7,5% y un 16,5% interanual, respectivamente.

El alza de octubre estuvo impulsada por otros tipos de comercios, distintos de los tradicionales del consumo (como los supermercados y los autoservicios mayoristas), sino que provino de los kioscos y almacenes (1,6%), las farmacias (3,2%) y el comercio electrónico (33,2%), que fue el sector que más traccionó en el décimo mes.

El sector tradicional del consumo sigue debilitado: las compras en supermercados cayeron un 0,3% y en los autoservicios independientes, un 0,4%, en ambos casos en la medición interanual, y no logran repuntar en lo que va del año. La caída más pronunciada se registró en los mayoristas, con un retroceso del 6,4% en octubre.

Si se mira la medición en comparación con septiembre, todos los canales de venta subieron, con los supermercados a la cabeza (9,5%), seguidos por los autoservicios, los mayoristas y el comercio electrónico (todos con un alza del 8,9%).

Sin embargo, en el acumulado total de 2026 esa tendencia se revierte: solamente crecieron dos sectores, el comercio electrónico (35%) y las farmacias (1,2%), mientras que los supermercados y los mayoristas cayeron un 3,5%. (N/A)