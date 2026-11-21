Unión Bahía se presenta esta noche en Mar del Plata ante Quilmes, desde las 20, por la Liga Nacional de Básquetbol Femenino.

Nuevamente no contará con Isabella Roldán, quien se encuentra en Singapur participando del Básquetbol sin Fronteras, el programa es de desarrollo mundial, con alcance comunitario, entre la NBA y FIBA.

Tampoco tendrá a Juana Montivero, que venía con una importante carga y recientemente estuvo con la Selección.

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El equipo bahiense viene de conseguir su segundo triunfo en la temporada, venciendo con autoridad a El Biguá (Neuquén), por 62 a 57.

Será el noveno partido de Unión Bahía y la segunda vez que enfrente a las quilmeñas, rival al que no pudo ganarle cuando jugaron en el Manu Ginóbili: 65-56.

Tras el encuentro, el plantel permanecerá en La Feliz, porque mañana visitará a Peñarol, desde las 20, rival al que superó como local, 71 a 58.

Después de esta doble salida, el representante de nuestra ciudad recién volverá a jugar el jueves 3 de diciembre, como local ante Independiente (Neuquén), repitiendo el viernes 4 frente a Vélez.

Si no clasifica entre los cuatro primeros, ahí culminará su participación en esta primera parte, saltando al 2027.

En la segunda parte de la competencia la primera fase se jugará ida y vuelta entre equipos por Conferencia, avanzando a playoffs los cinco mejores de cada zona y el mejor sexto.