Siguen los octavos de final del Torneo Clausura: Defensa-Barracas y Argentinos-Independiente
En busca de los cuartos de final.
Con dos partidos continúan hoy los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En primer turno, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central, desde las 15.
El partido podrá verse en ESPN Premium y será dirigido por
El que avance de este cruce se medirá ante el ganador del duelo entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Luego, desde las 17, Argentinos Juniors recibirá hoy a Independiente.
El encuentro en La Paternal será dirigido por y será transmitido por TNT Sports Premium.
El que gane esta llave se enfrentará a Vélez que ayer eliminó a Belgrano de Córdoba por penales.
*Cómo sigue
Octavos de Final
-Domingo
16.00 Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Germán Delfino)
19.00 River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo - VAR: Gastón Monson Brizuela)
22.00 Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera - VAR: Yamil Possi)
-Lunes
17.00 Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Sebastián Habib)
-Miércoles
21.00 Boca - Independiente Rivadavia (Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: José Carreras)