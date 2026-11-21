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Con dos partidos continúan hoy los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En primer turno, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central, desde las 15.

El partido podrá verse en ESPN Premium y será dirigido por

El que avance de este cruce se medirá ante el ganador del duelo entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

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Luego, desde las 17, Argentinos Juniors recibirá hoy a Independiente.

El encuentro en La Paternal será dirigido por y será transmitido por TNT Sports Premium.

El que gane esta llave se enfrentará a Vélez que ayer eliminó a Belgrano de Córdoba por penales.

*Cómo sigue

Octavos de Final

-Domingo

16.00 Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Germán Delfino)

19.00 River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo - VAR: Gastón Monson Brizuela)

22.00 Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera - VAR: Yamil Possi)

-Lunes

17.00 Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Sebastián Habib)

-Miércoles

21.00 Boca - Independiente Rivadavia (Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: José Carreras)