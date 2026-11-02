Como Kimi, quiénes fueron otros campeones "más jóvenes de la historia"

A los 23 años Sebastián Vettel se coronó como el piloto campeón más joven de la F1. Foto: Motormagazine.

Hasta ayer domingo, el récord del campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 le pertenecía a Sebastian Vettel. El alemán lo estableció en la temporada 2010, cuando se impuso a bordo de un Red Bull con 23 años y 134 días. Pero desde la víspera su registro quedó en segundo plano con la coronación del italiano Kimi Antonelli.

Con el campeonato 2026 todavía en curso, el joven piloto de Mercedes se coronó campeón en el Gran Premio de México con 20 años, 2 meses y 7 días. Pero... ¿Qué nombres hubo antes en la máxima categoría del automovilismo?

Vettel, con Red Bull, le había quitado esa marca a Lewis Hamilton, que lo había ganado en 2008 con 23 años y unos 10 meses, con McLaren.

A su vez Hamilton, actual piloto de Ferrari, superó por poco a Fernando Alonso, quien logró coronarse campeón de la F1 en 2005 con 24 años y 58 días.

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Quien fue dueño de este registro por mucho tiempo en la F1 fue el brasileño Emerson Fittipaldi, campeón en 1972 con 25 años y 272 días.

Previamente, el récord lo ostentó Michael Schumacher (Benetton), quien llegó a lograr el título con 25 años, 10 meses y 10 días en 1994. Justamente, una temporada inolvidable del alemán, recordada en la serie que se exhibe actualmente en Netflix ("Schumacher '94: nace una leyenda").

Previamente lo fue el austríaco Niki Lauda (Ferrari) con 26 años, 6 meses y 16 días, en 1975; antes Jacques Villeneuve (Williams Renault) con 26 años, 6 meses y 17 días, en 1997.

A ellos les siguen Jim Clark (Lotus), con 27 años, 6 meses y 4 días, consagrado en 1963; y Kimi Raikkonen, con 28 años, 0 meses, 4 días, y quien es, hasta el momento, el último campeón con la escudería del Cavallino Rampante.

Ayer, con el título de Kimi Antonelli, un piloto italiano volvió a ser campeón de la Fórmula 1 luego de 73 años. Fue Alberto Ascari quien conquistó, con Ferrari, en título 1953. (NA).