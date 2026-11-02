Con la cuádruple corona en la mira: así sigue la actividad para Boca tras el triunfo en el Superclásico

Boca le ganó 1-0 este domingo a River, en una nueva edición del Superclásico, y quedó aún más cerca de la cuádruple corona con la que podría cerrar un 2026 inolvidable.

Gracias a este triunfo frente a su clásico rival, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena quedaron a un paso de quedarse con el título de Campeón de Liga que se le entrega al primero de la tabla anual.

Esto se debe a que el xeneize quedó primero en la tabla anual con 60 puntos y superó los 59 de Rosario Central, que este viernes había derrotado de manera agónica a Sarmiento de Junín.

Si bien Boca podría ser alcanzado por Argentinos Juniors, que este lunes visitará a Atlético Tucumán a partir de las 21:15, el "Bicho" está muy por debajo suyo en cuanto a diferencia de gol, por lo que un triunfo contra Defensa y Justicia en la última fecha prácticamente le aseguraría el título al xeneize.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el ámbito local, Boca también podría consagrarse en el Torneo Clausura, donde ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs. De todas maneras, con este formato de campeonato se dieron muchas sorpresas, por lo que no tendrán margen de error cuando lleguen las instancias decisivas.

En el ámbito local, Boca también podría consagrarse en el Torneo Clausura, donde ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs.

Por último, tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, Boca está muy bien posicionado.

En la Copa Argentina, el auriazul se encuentra en las semifinales, instancia en la que se enfrentará con Banfield el próximo 14 de noviembre. En caso de ganar, se medirá en la final con Platense, que durante la semana eliminó por penales a Atlético Tucumán.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Boca ya se encuentra en la final, donde se cruzará el 21 de noviembre con Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de cortar con la seguidilla de 18 años sin títulos internacionales.

Los próximos de Boca

Fecha 16 del Clausura: vs. Defensa y Justicia (día y horario a confirmar, podría consagrarse como Campeón de Liga)

Semifinales Copa Argentina: vs Banfield el 14 de noviembre

Final Copa Sudamericana: vs. Atlético Mineiro el 21 de noviembre