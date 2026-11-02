Última fecha de la LBB Oro: se definen 10 posiciones, entre 12 equipos participantes

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con 10 de las 12 posiciones por definir, que determinará los dos equipos que accederán directo a cuartos y el que resta conocerse para conformar el cuadro de play-in, se disputa desde las 21 la undécima y última fecha del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Los únicos inamovibles son Estrella, que se aseguró el Nº1 con anticipación y L.N. Alem, octavo.

Los partidos de esta noche son Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y L.N. Alem-Independiente.

La definición

Cumplida la fecha de esta noche, los seis primeros clasificarán directo a cuartos de final.

Para definir el 7º y 8º clasificados y armar la llave de cuartos, se jugará el play-in: 7º-8 (el ganador será séptimo) y 9º-10º (el ganador jugará un partido para ser octavo, ante el perdedor de 7º-8º).

En tanto que 11º y 12º se enfrentarán en una serie por la permanencia. El perdedor descenderá directamente y el ganador tendrá la promoción frente al segundo de la LBB Plata.

Así están

Los que tienen un lugar asegurado en cuartos de final son Estrella, Napostá, Bahiense y Pueyrredón.

Para los otros dos lugares entre los seis que clasifican directo hay tres equipos: Pacífico, Liniers y Villa Mitre.

En tanto, de estos tres, uno bajará a jugar el play-in con L.N. Alem, Olimpo y Estudiantes.

Mientras que la permanencia la disputarán Barrio Hospital e Independiente, restando definir quién tendrá ventaja de localía.

Villa Mitre-Estrella

Estrella ya es el Nº1, independientemente del resultado de hoy.

Villa Mitre, por su parte, puede ser quinto (si gana y pierden Pacífico y Liniers), sexto (si gana y pierde Pacífico o Liniers) o séptimo (si pierde o también, a igualdad de resultados con Pacífico y Liniers).

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín⁩ Irrazábal.⁩

Novedades: en el tricolor está en condiciones de retornar Manuel Iglesias, tras una prolongada recuperación de la cirugía en una muñeca.

La visita, en tanto, está sin la baja definitiva de Carlos Balmaceda y hoy tampoco tiene a Fausto Herrera, recuperándose de un golpe en una muñeca durante el último partido.

Antecedentes: Estrella 58, Villa Mitre 54.

Pueyrredón-Liniers

Pueyrredón puede ser cuatro (ganando o perdiendo y que no triunfen Pacífico o Liniers), quinto (si pierde y gana Pacífico o Liniers) y sexto (en caso de perder y que ganen Pacífico y Liniers).

Liniers tiene chances de ser cuarto (si gana y pierde Pacífico), quinto (si gana y también triunfa Pacífico), sexto (si pierde y no gana Villa Mitre) y séptimo (si pierde y gana Villa Mitre).

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en Purre continúa afuera Damián Carci (fractura del dedo índice de la mano izquierda) y hoy se suma Gonzalo Sagasti, quien se lesionó un dedo de un pie jugando el sábado en U21. El Chivo, por su parte, llega sin bajas.

Antecedentes: Liniers 67, Pueyrredón 66.

Pacífico-Bahiense

Bahiense puede ser dos (si gana y pierde Napostá) o tres (a igualdad de resultados con Napostá).

Pacífico, en tanto, terminará cuarto (si gana y pierde Pueyrredón), quinto (a igualdad de resultados con Liniers y Villa Mitre), sexto (si pierde y gana Liniers o Villa Mitre) o séptimo (si pierde y ganan Liniers y Villa Mitre).

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: el verde sigue sin Santiago Loos (fractura escafoides muñeca derecha) y el tricolor está completo.

Antecedentes: Bahiense 92, Pacífico 71.

L.N. Alem-Independiente

L.N. Alem ya juega con el número 8 puesto.

Independiente, por su parte necesita ganar para no finalizar 12.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Horacio Sedán,⁩ Joel Schernenco⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el verdirrojo está descartado Matías Such (operado de apendicitis) y se cambia Patricio Zapata. El viola, en tanto, no tiene a Juan Pablo Morán (fatiga muscular) y Luciano Figueroa (lesionado), como viene sucediendo.

Antecedentes: Independiente 71, L.N. Alem 88.

Barrio Hospital-Olimpo

Barrio Hospital ganando o perdiendo y que no triunfe Independiente, será 11º.

Olimpo, en tanto, terminará noveno (si gana o si pierde y no triunfa Estudiantes) o décimo (si pierde y gana Estudiantes).

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y Camila⁩ Robles.⁩

Novedades: el local está completo y la visita no cuenta con Alejo Marroni, con una contractura.

Antecedentes: Olimpo 87, Barrio Hospital 67.

Napostá-Estudiantes

Napostá será dos (ganando o bien, a igualdad de resultado con Bahiense) o tres (si pierde y gana Bahiense).

Estudiantes puede ser noveno (si gana y pierde Olimpo) o décimo (si pierde, o gana y triunfa Olimpo).

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera⁩ y Marcelo Gordillo.

Novedades: en Napostá continúa afuera el U21 Tomás Solís (golpe en la cadera) y en el albo regresa Francisco Mazzello, recuperado de la lesión en un hombro.

Antecedentes: Estudiantes 74, Napostá 81.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (17PG-4PP) 28 puntos

2º) Napostá (15-6), 26

3º) Bahiense (14-7), 26

4º) Pueyrredón (12-9), 24,5

5º) Pacífico (11-10), 24

6º) Liniers (11-10), 24

7º) Villa Mitre (11-10), 23,5

8º) L.N. Alem (9-12), 22,5

9º) Olimpo (8-13), 21,5

10º) Estudiantes (9-12), 21,5

11º) Barrio Hospital (5-16), 19

12º) Independiente (4-17), 18,5