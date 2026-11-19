Con Franco Colapinto (Alpine) en acción, se pone en marcha esta noche el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

El circuito callejero estadounidense cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.

La actividad comenzará esta noche con la primera práctica libre, que está programada para las 21:30, mientras que las siguientes dos sesiones de entrenamiento serán el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.

El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.

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El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.

Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

Colapinto, por su parte, llega en un muy flojo momento debido a que arrastra una sequía de seis fechas sin sumar puntos. La seguidilla inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

*Para agendar

-Jueves

Práctica libre 1: 9:30 PM

-Viernes

Práctica libre 2: 1 AM

Práctica libre 3: 9:30 PM

-Sábado

Clasificación: 1 AM

-Domingo 22

Carrera: 1 AM