Franco Colapinto se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas. Se trata de la carrera que le pondrá fin al paso de la Fórmula 1 por el continente americano en la temporada 2026. El gran objetivo de Alpine será que sus pilotos vuelvan a la zona de puntos.

El piloto argentino sostuvo que “es muy emocionante” correr en Las Vegas y planteó cuál es la meta que tiene para el fin de semana: “En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso”.

“El circuito de Las Vegas es uno de los más interesantes de este deporte, y resulta muy especial poder competir a lo largo del famoso Las Vegas Strip”, sostuvo en declaraciones reproducidas por el sitio oficial de Alpine.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Colapinto explicó cuáles serán algunos de los aspectos a tener en cuenta: “Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave. Además, al contar con rectas muy largas -especialmente con los coches de este año-, podría ser una carrera realmente emocionante”.

“Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado”, señaló.

Alpine busca volver a la zona de puntos y hay un antecedente que ilusiona: en la temporada 2026 logró sumar en las dos carreras que se corrieron previamente en Estados Unidos (Miami y Austin).

Colapinto viene de terminar 13° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. El argentino tuvo una floja largada: perdió puestos y luego los pudo recuperar, pero no logró avanzar en la grilla. En tanto que su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó 14°.

Por su parte, Gasly contó que estuvo trabajando en los últimos días en el simulador en la fábrica de Enstone y destacó: “Este fin de semana, nuestro objetivo es que todo encaje a lo largo de todas las sesiones y conseguir un buen resultado para el equipo, algo que sin duda necesitamos tras unas semanas complicadas”. (Fuente: TN).

La agenda del GP de Las Vegas de la Fórmula 1

Jueves 19

Práctica Libre 1: 21.30

Viernes 20

Práctica Libre 2: 1 AM

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 21

Clasificación: 1 AM

Domingo 22

Carrera: 1 AM