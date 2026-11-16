Gracias a un muy buen desempeño futbolístico, Sporting le ganó inobjetablemente a La Armonía 2 a 0 y evitó el descenso directo. Con la Promoción por delante, el rojinegro ya está más aliviado en su ilusión de continuar como él único que no descendió en la Liga del Sur.

“Nuestra fortaleza grupal hizo que Sporting tenga una identidad de juego. A nuestra idea la fueron interpretando a través del tiempo y me llena de orgullo que los jugadores hayan entendido el mensaje”, dijo el orientador rojinegro, Enzo Moscone, en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

“Nos tocó vivir esta situación, la afrontamos, la sacamos adelante y ahora a esperar la Promoción de la mejor manera”, agregó el entrenador del elenco puntaltense.

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