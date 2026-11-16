Tiene redes en tres de sus lados para que la pelota no caiga al valle, en invierno se convierte en pista de esquí y lleva el nombre del técnico que en 2014 dirigió su último partido contra la Argentina.

Una modesta presentación para una de las tantas historias que recorren el mundo a causa de una pelota.

Veamos: para jugar de visitante contra el FC Gspon no alcanza con un micro: hay que subirse a un teleférico. El club suizo juega en el Ottmar Hitzfeld Arena, una cancha ubicada a unos 2.000 metros de altura, en los Alpes, considerada la más alta de Europa. Está en Gspon, un caserío sin autos donde viven unas pocas personas todo el año, y se encuentra rodeada de redes para que el balón no caiga al vacío.

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Gspon está en el cantón del Valais, al sur de Suiza, en el valle de Saas y no muy lejos de Zermatt y del Cervino. Forma parte del municipio de Staldenried, que tiene unos 540 habitantes. En el caserío viven apenas cinco personas de forma permanente. No hay rutas ni circulan autos. Para llegar hay que tomar un teleférico desde Stalden hasta Staldenried y después otra cabina que sube hasta Gspon.

Arriba hay un bar, un hotel con restaurante, una capilla de 1691 y unas cuantas casas de montaña.

El campo de juego está tallado en la ladera. Se eligió ese lugar porque la poca tierra plana que hay más abajo se usa para el trabajo agrícola. La cancha es más chica que una profesional, así que los partidos se juegan con 8 jugadores por equipo y sin offside. Los espectadores, que pueden ser hasta 200 y entran gratis, miran desde una pendiente natural que funciona como tribuna. El problema es lo que hay detrás de los arcos y de los laterales: tres de los lados terminan en una caída abrupta hacia el valle.

Por eso la cancha está rodeada de redes de protección. Aun así, la pelota se escapa varias veces por partido. En más de cuatro décadas se perdieron más de mil. “Perdemos muchas pelotas”, admitió en 2013 el delantero Lucas Furrer a Wired. Cuando termina el partido, algunos bajan la ladera a buscarlas.

El FC Gspon nació en 1974 como un club amateur. Durante años jugó sobre tierra y ripio, y después sobre una mezcla de virutas de madera y arena. Todo cambió en 2009: la cancha fue renovada con césped sintético, porque a esa altura el pasto natural no crece, y Ottmar Hitzfeld, entonces técnico de la Selección de Suiza, pagó la obra. Por eso el estadio lleva su nombre, y él estuvo en el partido inaugural. Según el sitio especializado Away Grounds, los materiales más pesados se subieron en helicóptero.

El hombre que le dio nombre a la cancha más alta de Europa, ganador de dos Champions League con el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, se despidió de los bancos frente a la Selección Argentina. Su último partido como entrenador fue el 1 de julio de 2014, en los octavos de final del Mundial de Brasil, en San Pablo: Suiza perdió 1-0 con un gol de Ángel Di María en el minuto 118 del alargue.

Gspon también tiene su propio torneo internacional. En 2008, cuando Suiza y Austria organizaron la Eurocopa, nació el Campeonato Europeo de Pueblos de Montaña, una versión en miniatura del torneo con equipos de aldeas alpinas de distintos países. En la primera edición ganó España, Suecia fue segunda y Suiza terminó tercera. Los jugadores son amateurs con todo tipo de oficios: hay pilotos de helicóptero, instructores de esquí, carniceros y diseñadores web.

La temporada en Gspon depende de la nieve. En invierno la cancha queda sepultada y pasa a formar parte de una pista de esquí, y en primavera los propios jugadores palean la nieve y vuelven a armar los arcos. En el pueblo dicen que el aire de la altura les da ventaja a los locales. “Para los rivales es más difícil”, aseguró el defensor Diego Abgottspon. “Si vamos perdiendo 5-0 en el entretiempo, sabemos que podemos dar vuelta el partido”.