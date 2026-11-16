Un francés desafiará a Gianni Infantino en las elecciones a presidente de la FIFA: quién es Philippe Diallo, el elegido de la UEFA

La UEFA ya eligió a su candidato para ,Se trata del francés Philippe Diallo, titular de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), quien recibió el respaldo unánime de las asociaciones europeas para competir en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Diallo aceptó la invitación y se convirtió en la apuesta del fútbol europeo para enfrentar al actual presidente, que buscará un cuarto mandato. De todas maneras, su candidatura todavía debe ser ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la federación francesa.

La decisión llega en un momento de tensión entre la UEFA y la conducción de la FIFA. Las asociaciones europeas expresaron su preocupación por el rumbo del organismo y reclamaron recuperar la unidad y la confianza dentro del fútbol mundial, además de reforzar los mecanismos de transparencia y gobernanza.

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Quién es Philippe Diallo, el hombre elegido por la UEFA para enfrentar a Infantino

Diallo tiene 63 años y preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023. Fue reelegido en diciembre de 2024 para un mandato de cuatro años y también integra el Comité Ejecutivo de la UEFA desde ese mismo año.

Su trayectoria está vinculada a la gestión deportiva. Antes de llegar a la conducción de la FFF, ocupó cargos en la organización que representa a los clubes profesionales franceses, formó parte de la estructura directiva de la liga de ese país y participó en organismos de resolución de disputas de la FIFA.

La UEFA destacó justamente esa experiencia para justificar su elección. En su comunicado, señaló que confía en que Diallo pueda aportar el liderazgo necesario para fortalecer la cooperación entre las federaciones y poner el desarrollo del fútbol en todas las regiones en el centro de la misión de la FIFA.

El conflicto que abrió una grieta entre Francia y la FIFA

Uno de los antecedentes que explica el desembarco de Diallo como candidato es el enfrentamiento que protagonizó con Infantino en los últimos meses.

En septiembre, la Federación Francesa anunció que retiraba su apoyo a la reelección del presidente de la FIFA. La decisión estuvo relacionada, entre otros motivos, con un proyecto impulsado por el organismo para crear una empresa comercial que incluyera derechos vinculados a la Copa del Mundo y permitiera el ingreso de inversores privados.

La iniciativa generó cuestionamientos por la falta de información y transparencia en el proceso. Finalmente, el proyecto fue abandonado, pero la FFF consideró que las dudas sobre la gobernanza de la FIFA seguían sin resolverse.

En aquel momento, Diallo sostuvo que las iniciativas de Infantino habían dañado seriamente la imagen y la unidad del fútbol. También afirmó que la confianza en el presidente del organismo se había quebrado.

La postura francesa se transformó así en uno de los movimientos más visibles dentro de la oposición europea a la continuidad del dirigente suizo-italiano.

Quiénes son los otros candidatos y cuándo se votará

Diallo no es el único nombre que apareció en la carrera por la presidencia de la FIFA. Entre quienes ya habían anunciado su intención de competir figuran el japonés Kozo Tashima, expresidente de la federación de su país y miembro del Consejo de la FIFA, y el exfutbolista suizo Ramón Vega.

La UEFA también había explorado la posibilidad de respaldar a una figura de mayor reconocimiento internacional. Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, fue uno de los nombres que sonaron, pero finalmente no aceptó involucrarse en la disputa electoral.

El calendario también juega un papel clave. El plazo para presentar las candidaturas vence el miércoles 18 de noviembre. Para ser habilitado, cada postulante necesita el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA y deberá superar los controles de elegibilidad correspondientes.

La elección se realizará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Allí, Infantino buscará extender su permanencia al frente del organismo, mientras que la UEFA intentará que su candidato reúna apoyos más allá de Europa para convertirse en una alternativa real. (TN)