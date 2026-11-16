El DT del seleccionado argentino Lionel Scaloni confirmó que habrá cambios y que Emiliano "Dibu" Martínez será inicial en el partido de mañana ante Costa Rica.

Este martes, desde las 20, la albiceleste recibirá a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el segundo amistoso de esta fecha FIFA.

El entrenador meterá mano entre los once y se esperan variantes respecto del equipo que cayó 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El director técnico aseguró que el Dibu Martínez volverá a ser de la partida pero además contó que serán varias las modificaciones. "Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también optamos por cuidarlo", indicó. "Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento", agregó.

Sobre el duelo ante Costa Rica, el DT recordó el enfrentamiento en Los Ángeles en 2024 con Gustavo Alfaro en el combinado Tico. "En el primer tiempo nos llevamos una sorpresa y perdíamos 1-0. Tiene buenos futbolistas, un entrenador que los hace jugar bien", dijo. "Con balón cambia el sistema de juego. Es interesante, hemos visto cosas muy linda. Con Ecuador hizo un partido muy bueno. Son rivales interesantes, difíciles", añadió.

En tanto, aseguró que "mañana vamos a jugar de la misma manera, sin cambiar sistema de juego" y que, si bien "podemos cambiar con algún jugador más extremo", el sistema "será parecido".

También habló de la chance de que Messi integre el cuerpo técnico de cara al próximo Mundial.

"Creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, como futbolista ojalá siga hasta que pueda. Acá, si quiere venir, ningún problema, ahora que no está Walter...".