Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La pelota adaptada argentina vivió una experiencia inolvidable en el XX Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca 2026, competencia donde el seleccionado nacional consiguió dos medallas de bronce, en las modalidades de trinquete y frontón de 36 metros, con la participación de los representantes bahienses Aldo Serra, Andoni Irazusta y el DT Juan Pablo Goñi.

El certamen se desarrolló por primera vez en la Argentina, reunió a 15 países y contempló ocho especialidades. Además, tuvo un significado especial para el deporte adaptado, ya que fue la primera vez que la parapelota, destinada a personas con discapacidad motriz que compiten en silla de ruedas, formó parte de un campeonato mundial absoluto.

En la modalidad trinquete, el equipo argentino estuvo integrado por Aldo Serra, Guillermo Poggio, Andoni Irazusta y Franco Herrera, bajo la conducción técnica de Juan Pablo Goñi.

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La formación nacional alcanzó el tercer puesto luego de vencer a Brasil en el encuentro por la medalla de bronce; el oro quedó en manos de Euskadi (País Vasco) y la plata fue para Francia.

En frontón de 36 metros, Argentina también logró subirse al podio, nuevamente con una victoria ante Brasil en el partido decisivo por el tercer puesto.

Para Serra, de 26 años, el resultado tuvo un valor especial, no solamente por las medallas, sino también por el camino recorrido y la jerarquía de los rivales que enfrentaron.

“Fue algo muy lindo, que nos costó mucho”, resumió el delantero.

El jugador reconoció que representar al seleccionado nacional en una competencia internacional y hacerlo en el propio país generó sensaciones particulares.

“Te genera una cierta sensación rara, una especie de nervios, de presión. Estar representando a la selección argentina y estar también acá en Argentina tiene un condimento especial”, resaltó.

La Argentina debió medirse con seleccionados de gran trayectoria, como Francia y Euskadi, dos potencias de la especialidad que cuentan con muchos años de experiencia. Sin embargo, los dos terceros puestos representaron una recompensa al trabajo realizado.

“Para nosotros un tercer puesto es como un reconocimiento al esfuerzo que hicimos durante todo el año, que estuvimos entrenando muchísimo tiempo con los otros chicos. Francia y Euskadi hace muchísimo tiempo que vienen en estos deportes y tienen muchísima más experiencia que nosotros, así que un tercer puesto es un como una medalla de oro”, sostuvo Serra.

Serra tuvo un papel importante dentro del seleccionado. Disputó las dos especialidades, trinquete y frontón, y fue titular durante la mayor parte de los encuentros.

“En lo personal tuve un avance muy bueno, para estar a la altura de la competencia. Gracias a Dios me tocó jugar la mayoría de los minutos de titular, algo que valoro muchísmo”, contó.

Sobre las exigencias de su puesto de delantero, dijo que la movilidad y los reflejos son fundamentales, especialmente en trinquete, donde la pelota adquiere mucha velocidad.

“Tenés que actuar muy rápido para tratar de defender”, describió.

Entre los encuentros que más recuerda aparece el partido frente a Francia, en el que, pese a la derrota, considera que el equipo tuvo un buen rendimiento. También destacó la definición por el bronce en frontón frente a Brasil, donde Argentina consiguió una importante diferencia.

“Ese partido estuvimos muy concentrados. Era la única forma de estar al mismo nivel. Con Brasil salió un partido casi perfecto, donde pudimos establecer una buena diferencia”, resaltó.

De jugar al tenis de mesa a representar al país

La llegada de Serra a la pelota adaptada tuvo un comienzo inesperado. Antes de incorporarse a la disciplina practicaba tenis de mesa en Bahía Blanca, hasta que recibió la invitación para comenazar a entrenar.

Durante las primeras prácticas, el entrenador Juan Pablo "Peto" Goñi, observó sus condiciones y encontró en su golpe de zurda algo muy valioso.

“A mí me invitaron a jugar Daniel Plotequer y Andoni Irazusta. Yo jugaba al tenis de mesa y empecé a ir a entrenar con ellos. 'Peto' vio que le pegaba bien con la zurda y ahí me empezó a probar de delantero”, relató.

A partir de entonces comenzó un proceso de aprendizaje, con entrenamientos, consejos y correcciones que le permitieron crecer rápidamente. El propio jugador reconoció el trabajo del entrenador para alcanzar el nivel que necesitaba la competencia.

“La verdad que recién empiezo y todo arrancó de una forma casi impensada, soñada, hermosa... Tenemos mucho por delante y mucho que corregir, pero hay juventud como para hacerlo”, expresó.

El Mundial terminó hace pocos días, pero el seleccionado ya retomó los entrenamientos y el próximo gran compromiso será la Liga de Naciones de 2027, que forma parte del proceso clasificatorio para el siguiente Mundial.

La primera competencia será en la modalidad trinquete y se analiza la posibilidad de que la sede sea en San Luis o Francia. En 2028 continuará el calendario clasificatorio, mientras que el Mundial Absoluto de 2030 tendrá como escenario Bilbao.

El jugador también tuvo palabras de reconocimiento para el cuerpo técnico, especialmente para Juan Pablo Goñi y su ayudante, Juan Manuel Lopetegui, además de destacar el compañerismo que se generó durante los casi 20 días de convivencia.

“Peto Goñi, es un entrenador diez puntos; ya que siempre te corrige o te dice las cosas como son. A veces me reta porque estoy desconcentrado, pero me sirve para estar siempre diez puntos. También Juan Manuel, un lujo. La convivencia fue muy buena, fueron muchos días y la pasamos muy bien compartiendo con todos los chicos”, señaló.

El bahiense valoró además la organización del campeonato y la posibilidad de compartir experiencias con deportistas de otras especialidades.

Para Serra, el primer Mundial llegó mucho antes de lo que imaginaba y terminó con dos medallas de bronce, un lugar entre los titulares y una experiencia que, según sus propias palabras, fue un verdadero sueño.