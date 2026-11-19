El mundo del blues argentino atraviesa un momento de luto tras la muerte de Rubén “King” Alfano, guitarrista emblemático de Memphis La Blusera. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde destacaron que Alfano falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, a los 69 años.

“El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera”, expresaron sus allegados, agradeciendo el apoyo y las muestras de cariño recibidas en estas horas difíciles.

Alfano fue guitarrista rítmico de Memphis La Blusera y grabó cinco discos de estudio fundamentales para el género: Alma Bajo La Lluvia, Medias Negras, Tonto Rompecabezas, Memphis La Blusera y Nunca Tuve Tanto Blues.

Además, participó del disco en vivo Memphis En Vivo, registrado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino y consolidó a la banda como la más popular del blues en castellano.

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El músico compartió escenario con figuras internacionales como B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal, en festivales organizados por el sello estadounidense Alligator Records.

De Floresta al escenario: la vida de un guitarrista apasionado

Nacido en Floresta en 1957, Alfano empezó a tocar la guitarra a los ocho años. Su primera banda fue Pionono, con la que obtuvo el segundo puesto en el primer Festival de la Música Beat. Desde los inicios de Memphis La Blusera, fue parte esencial del grupo que impulsó el blues en castellano en la Argentina.

En 1981, la banda fue convocada por Pajarito Zaguri para tocar en el estadio Obras y, al año siguiente, se presentó en el Festival B.A. Rock, donde, pese a la resistencia de parte del público, recibió elogios de la prensa especializada.

A partir de 2002, Alfano formó La Floresta, su propio proyecto, donde asumió la guitarra y la voz, acompañado por músicos como Gustavo Villegas y Claudia Puyó. Grabaron un demo artesanal y siguió ligado al blues con distintos proyectos, llevando su guitarra por escenarios de todo el país.

La muerte de Alfano se suma a las de Adrián Otero y Emilio Villanueva, quienes junto a Daniel “Ruso” Beiserman formaron el trío clásico de Memphis La Blusera.

Otero, voz y líder de la banda, falleció en 2012 en un accidente de tránsito; Villanueva, el “saxo de La Paternal”, murió cinco meses después por una descompensación cardíaca. En 2022 también se fue el pianista Gustavo Villegas, otro integrante clave de los primeros años del grupo.

El legado de King Alfano queda grabado en la historia del blues argentino, en los discos, los escenarios y el recuerdo de quienes compartieron música y amistad a su lado. (TN)