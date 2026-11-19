Un intento de robo inédito en Villa Gesell quedó grabado por las cámaras de seguridad de una joyería cuando el delincuente entró vestido de mujer y quiso cometer el ilícito, pero no lo logró ya que forcejeó con la empleada, fugándose luego en una camioneta que había sido sustraída en Mar del Plata.

El hecho sucedió en una joyería de la zona céntrica de la ciudad balnearia, ubicada sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106. Sin mediar palabras, el sujeto vestido de mujer saltó el mostrador y se abalanzó sobre la empleada, con quien comenzó a forcejar.

Debido a que la víctima se resistió con toda su fuerza, el ladrón decidió fugarse con las manos vacías a bordo de una camioneta Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro activo por robo y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata, destaca el medio 0223.

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Luego de la denuncia radicada y los primeros análisis, se pudo establecer que el rodado había ingresado a la ciudad en la tarde del día anterior y que el acusado se movilizaba junto con otros cómplices.

Asimismo, se confirmó que la camioneta fue hallada horas más tarde abandonada en el cruce de Paseo 118 y Avenida 14, mientras que todavía no hay novedades de los delincuentes. (NA)