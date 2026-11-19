Un hombre de 36 años y su hijo adolescente de 15 fueron imputados por la Justicia porteña tras ser descubiertos robando patos y gansos de los Bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

La investigación derivó luego en un allanamiento en el conurbano bonaerense, donde los efectivos rescataron a decenas de animales que vivían hacinados y algunos con heridas.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 4, conducida por Mauro Tereszko, quien les atribuyó a ambos los delitos de robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal en concurso real. Por la sumatoria de estas figuras, los acusados podrían enfrentar condenas de hasta nueve años de prisión.

El hecho salió a la luz cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad sorprendieron a los dos involucrados en la zona del Lago de Regatas.

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En ese momento, intentaban subir más de una decena de patos y gansos —entre 13 y 14 ejemplares, según los distintos reportes oficiales— a una camioneta. Tras la alerta, el auxiliar fiscal Leandro Galvaire, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte, dispuso la inmediata detención de ambos y ordenó devolver las aves a su entorno natural.

A partir de las detenciones, el fiscal Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa impulsaron una pesquisa para determinar si detrás del robo operaba una banda dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre. Con la autorización de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, se ordenó allanar una vivienda en la localidad bonaerense de Billinghurst, partido de San Martín.

El operativo se concretó durante la madrugada del sábado 14 de noviembre y estuvo a cargo de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad junto con la DDI San Martín de la Bonaerense. Apenas los uniformados llegaron al inmueble, sorprendieron a varias personas intentando sacar animales en jaulas, por lo que irrumpieron de inmediato con la orden judicial.

En el interior de la propiedad relevaron cerca de 60 animales en cautiverio —más de 50 de ellos silvestres—, entre los que se contaban patos, gallinas, palomas, conejos, cobayos y un ave silvestre autóctona.

Asimismo, durante la inspección fueron identificadas tres personas. (NA)