Una exposición sobre la cadena de valor de la actividad petroquímica llevó a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca. Fue durante el debate acerca del presente y futuro del Polo Petroquímico realizado ayer en el Aula Magna de la UNS.

El panel estuvo a cargo del coordinador-jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Martín Goslino, quien complementó sus conceptos con experiencias formuladas por líderes de tres Pymes locales.

Se trató, en su conjunto, del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico” -organizado por el Instituto Petroquímico Argentino-, que reunió a referentes del sector productivo, académico y gubernamental para debatir sobre los desafíos y oportunidades de una de las principales actividades económicas del país.

“Nosotros, desde la UIBB, nos hicimos cargo de un panel relacionado con la cadena de valor de la actividad petroquímica, que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante vemos cómo se le va agregando valor o riqueza a los productos. Hacia atrás, hay que hablar de los proveedores. Enfocamos entonces la charla ‘hacia atrás’, concretamente al desarrollo de los proveedores”, explicó Goslino.

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“Todo esto porque pensamos en los proveedores no como unos meros prestadores de servicio que hoy los tenés, mañana ya no y se reemplazan por otros, sino pensarlos como aliados estratégicos de mediano-largo plazo. No como un prestador de servicio de corta duración”, señaló.

El economista invitó a tres empresarios Pymes para que cuenten sus experiencias y opiniones en base a una serie de preguntas sobre qué instancias se podrían llevar a cabo para mejorar la cantidad y calidad de los proveedores para que las empresas puedan calificar. Y qué pueden hacer éstas para fomentar dicha relación.

Se trató de Valeria Alonqueo, de AVG Servicios Industriales; Santiago Martín, de ERS Soluciones Industriales; y Ariel Rodríguez, titular de Francisco Lonas SRL.

“Los tres son proveedores de empresas del Polo Petroquímico local e, incluso, algunos de otros lugares como Vaca Muerta. Ariel Rodríguez, por ejemplo, tiene unos cuantos años en el rubro. Valeria Alonqueo, la particularidad de pertenecer a la segunda generación de una empresa proveedora, siendo su papá y su tío los fundadores; y en el caso de Santiago Martínez, lidera una empresa relativamente nueva que hace trabajos y mantenimiento en altura a través de cuerdas.

“Cada uno de ellos fue dándonos ideas de cómo se puede mejorar esta relación entre las grandes empresas y los proveedores. Les preguntamos cómo se han tenido que adaptar a cada requerimiento, en qué cosas se sintieron más acompañados. Qué transformaciones tuvieron que hacer las empresas, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos de documentación y certificaciones. Un trabajo codo a codo con los integrantes de las empresas para ver qué solución le encontraban a cada problema. Una situación que mencionaron como muy interesante es que una vez que se encontraron adentro de la empresa, empezaron a detectar otras oportunidades donde se pueden prestar soluciones. Eso, obviamente, te fortalece, te hace muy fuerte”, relató.

El cierre derivó, en la voz de Goslino, en la carencia de un programa integral de desarrollo de proveedores.

“Más bien detectamos la existencia de acciones aisladas, incluso dentro de nuestra propia institución. Con la mejor de las intenciones a veces éramos más reactivos que proactivos o llevábamos a cabo una actividad que después no era sometida a un seguimiento. Entonces nos propusimos lanzar para el año que viene un programa integral de desarrollo de proveedores no sólo de las empresas del Polo Petroquímico, sino de todas las grandes empresas, incluso las que están viniendo por las grandes inversiones o las que ya están acá como las firmas cerealeras”, señaló.

El programa, manifestó Goslino, tiende a acompañar a las Pymes en su crecimiento como proveedores.

“Que haya certificaciones, capacitaciones y formación. Y que nosotros seamos la entidad que articule todo ese contexto. Lo tomamos como un desafío en virtud de lo que fue la jornada petroquímica, pero en realidad apuntamos a vincular a todas las Pymes de Bahía y la Región con las grandes empresas”, cerró el economista de la UIBB.