Comienza hoy en nuestra ciudad el juicio oral para dilucidar delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca por el grupo paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que desde 1974 encabezó en la región un terrorismo de Estado que luego iba a sistematizar la dictadura cívico militar y que tendrá como imputado al excamarista federal Néstor Luis Montezanti.

Cuando sucedieron estos ataques sistemáticos contra la población, entre 1974 y 1975, Montezanti ejercía como abogado de Remus Dionisio Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Remus Tetu junto con Rodolfo Ponce (ex diputado nacional y secretario general de la CGT) fueron identificados por diversos testigos en el Juicio Triple A del año 2020, como los conductores de la Triple A en Bahía Blanca.

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En ese debate, Raúl Aceituno (ya fallecido) fue condenado a prisión perpetua por el homicidio, en el pasillo de la UNS, del estudiante comunista David "Watu" Cilleruelo.

Juan Carlos Curzio, Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero (fallecido), en tanto, recibieron penas de 10 años de prisión, aunque el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, los absolvió, en un fallo que está pendiente de confirmación por parte de la Corte.

Según la acusación actual de la fiscalía y las querellas, Montezanti integró la asociación ilícita y fue responsable en la intimidación pública ejercida en el lapso predictatorial.

Se sabe que durante la dictadura fue agente de inteligencia del Ejército contratado como “asesor universitario”, según surgió de la desclasificación que la entonces Presidenta Cristina Fernández ordenó en 2010 sobre documentos de las Fuerzas Armadas correspondientes al periodo dictatorial.

De ese modo, la investigación que comenzó en 2015 tras esa desclasificación de legajos de inteligencia y testimonios, es un proceso histórico que apunta a juzgar el componente civil y paraestatal de la represión previa al golpe de Estado de 1976.

Toma de una facultad

En cuanto al delito imputado de intimidación pública, refiere a la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la UTN entre agosto y noviembre de 1974, cuando un grupo tomó el edificio para forzar la renuncia del interventor Francisco Fernández, ya que esa misma mañana el funcionario había reemplazado a Emilio Garófoli, apadrinado por la regional de la CGT conducida por Rodolfo Ponce.

Ahora, el Tribunal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Roberto Fernando Minguillón y Facundo Zapiola, deberá esclarecer el accionar de Néstor Montezanti, quien casi 30 años después juró como camarista federal y ejerció desde 2002 hasta el 2016 que fue removido.

Asimismo, se desempeñó durante muchos años como docente del Departamento de Derecho de la UNS, hasta que fue suspendido en agosto de 2015 por unanimidad del Consejo Superior Universitario debido a falta de ética y vinculación con los crímenes de lesa humanidad.

El juicio, que tendrá lugar en Chiclana y Lavalle, se iniciará con la postura de las partes (acusación y defensa), la presentación de las pruebas y luego la declaración de testigos.

Se cree que en los primeros meses del año que viene tendrán lugar los alegatos, para dar paso al fallo del tribunal (con información de gba.gob.ar).