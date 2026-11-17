Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo y Altense juegan, desde las 21, en el José Martínez (Villa Mitre), con arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Marcelo⁩ Gordillo, el partido 2, correspondiente a la serie final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Si bien la serie -al mejor de cinco- estaba prevista disputarse íntegramente en el Norberto Tomás, donde comenzó con triunfo de Sanlo, 62 a 55, la presentación de Olimpo como local por el Federal A de fútbol obligó a cambiar de escenario.

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El viernes fue el tercer partido de la temporada entre ambos, siempre predominando la paridad. En fase regular se ganaron como locales, San Lorenzo, 78-70 y Altense, 77-71.

Los 55 puntos anotados por el verde, resultaron su menor cifra de la temporada.

"Creo que los dos equipos logramos defensivamente contrarrestar las virtudes del rival, sumado a la ansiedad de un primer partido final se hizo un juego cerrado", señaló Nicolás Becchina, DT de San Lorenzo.

"Debemos repetir nuestra defensa -agregó- aunque siempre hay cosas a mejorar, lograr tener un ataque más fluido y estar más sueltos".

En tanto, Nicolás Altamirano, DT de Altense, señaló: "Fue un partido de final, tuvimos rachas los dos equipos, ellos arrancaron mejor y nosotros fuimos mejorando. Sí el planteo defensivo estuvo dentro de lo planificado. Lo que nos faltó fue algo más de efectividad y goleo por parte de los que venían anotando mucho. Para este segundo partido tenemos que mejorar eso y ser un poco más duros para atacar el aro".

Definición

Si San Lorenzo gana la serie ascenderá a la LBB Oro. En cambio, si se la adjudica Altense habrá finales extras, al mejor de tres.

El que no ascienda de los dos directamente tendrá una posibilidad más, frente al vencedor de Barrio Hospital-Independiente, que están 1-1 en la serie (al mejor de cinco) por la permanencia en la LBB Oro.

Promoción

Esta noche también comienza la promoción -al mejor de cinco- entre Espora, penúltimo de la LBB Plata y Pellegrini, segundo de la LBB Bronce.

El juego -como toda la serie- se disputará en Altense, desde las 21, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.

El ganador de la serie jugará la próxima temporada en la LBB Plata y el otro en la LBB Bronce, por lo tanto podría haber un ascenso y un descenso, o bien cada uno permanecer en la categoría que participó este año.

Los dirigidos por Leandro Carbonell no tienen a Gianfranco Barcala, con distensión en los aductores.

Mientras que el equipo que conduce Juan Sergio Palumbo volverá a tener en la rotación a Juan Ignacio Castro (ausente el último partido a raíz de una tendinitis) y anoche probó Fabricio Starc, quien se torció un tobillo en el penúltimo juego de la final, y aún no está para jugar.

Espora viene de eliminar a La Falda en la serie permanencia de la LBB Plata (3-1) y Pelle perdió ante Caza y Pesca Huracán Médanos la final del segundo tramo de la LBB Bronce (3-1).

El segundo partido de la serie está previsto para el próximo sábado y el tercero irá el martes 24.