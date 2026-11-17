Una vez más, el presidente Javier Milei habló de la marcha de la economía nacional, al exponer en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, donde además pronosticó otra vez que tendrá un segundo mandato: "Voy a ser reelecto", aseguró.

Además, el mandatario habló del punto de partida de su gestión, volvió a criticar y a la oposición y expresó que habrá mejoría en el futuro.

“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia Argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución.

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Recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles de la problemática monetaria y financiera. “Había faltantes, estaba el cepo”. (NA)