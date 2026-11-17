El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que “nadie ha hecho más por la justicia social" que La Libertad Avanza gobernando este país desde 2023 hasta 2026”, y reiteró que no existen contradicciones entre la visión de la Iglesia y las políticas del Gobierno nacional.

“Esto es así si por justicia social entendemos preocupación y acciones en favor de los más humildes”, afirmó, y dijo que el Gobierno está plenamente alineado con ese objetivo a partir de la reducción de la pobreza y la indigencia.

Durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada, el sucesor de Manuel Adorni intentó explicar esa aparente contradicción y sostuvo que el problema reside en las distintas interpretaciones del concepto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ravier lo expresó ante una pregunta del periodismo sobre los dichos del Papa en las últimas horas, en los que el Pontifice reveló que le pidió al presidente Javier Milei por mayor ayuda social los sectores más vulnerables de la Argentina.

Ravier recurrió al pensamiento del economista Friedrich Hayek para justificar las críticas presidenciales al término "justicia social" y sostuvo que, al agregar la palabra “social” al término justicia, se termina desvirtuando su significado original.

No obstante, aclaró que, cuando se trata de ayudar a los sectores más vulnerables, el Gobierno comparte esa preocupación y consideró que sus políticas económicas constituyen una respuesta concreta.

El vocero aseguró que el Gobierno recibió favorablemente los mensajes de León XIV en su reciente visita, y rechazó que el pontífice hubiera intentado intervenir en la política nacional. Además, sostuvo que no existe una contradicción necesaria entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado.

En ese contexto, Ravier defendió los resultados económicos de la gestión libertaria y afirmó que la pobreza, que según sus cifras había alcanzado el 57%, se redujo al 32%.

Reconoció, de todos modos, que “una de cada tres personas es pobre”, aunque expresó su expectativa de que el indicador vuelva a disminuir durante los próximos meses.

Sobre la situación económica, admitió que "el crecimiento de 2026 será inferior al proyectado inicialmente" y mencionó la incidencia de "factores externos", aunque rechazó la posibilidad de aplicar medidas de estímulo mediante emisión monetaria para recuperar el consumo, al considerar que terminarían provocando una mayor inflación.

El funcionario también relativizó las advertencias sobre la caída del consumo y argumentó que existe un cambio en los hábitos de compra por el avance del comercio electrónico.

“En el agregado nosotros no estamos viendo una reducción del consumo”, sostuvo, al señalar que parte de las ventas se trasladó desde los comercios tradicionales hacia las plataformas digitales.

Respecto de la polémica por las 'carpas VIP' instaladas durante las actividades del Papa, negó que existieran sobrecostos y aseguró que los gastos "estuvieron por debajo" de los registrados en otros países para acontecimientos similares.

En materia electoral, subrayó que el oficialismo impulsa la eliminación de las PASO y evitó pronunciarse sobre las listas colectoras que el Gobierno impulsa -como concesión para obtener en el Congreso los votos necesarios para aprobar la reforma electoral-, un mecaniso que en el pasado fue utilizado por el kirchnerismo.

Finalmente, defendió la política de reducción de impuestos y aseguró que el Gobierno promoverá nuevas rebajas durante 2027, mientras mantiene el objetivo del equilibrio fiscal.

En ese marco, afirmó que el presupuesto del próximo año contempla un incremento superior al 50% para las universidades y sostuvo que la administración libertaria busca concentrar los recursos públicos en las áreas de mayor necesidad. (NA)