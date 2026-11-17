El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con su reforma electoral y encontró en las denominadas “listas colectoras” una herramienta de negociación para conseguir el respaldo de los gobernadores y otros sectores a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027.

La iniciativa, incorporada a los últimos borradores de la reforma que se discute en el Senado Nacional, permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada por distintas listas de candidatos a diputados y senadores, pertenecientes a fuerzas políticas diferentes.

El objetivo político es facilitar acuerdos electorales sin obligar a los partidos aliados a integrar una única lista legislativa ni a resignar su identidad partidaria.

Qué son las listas colectoras

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Las listas colectoras son un mecanismo electoral que permite que dos o más agrupaciones políticas compitan con candidatos diferentes para determinados cargos, pero compartan una misma candidatura para una categoría superior, como presidente o gobernador.

Por ejemplo, dos partidos podrían presentar sus propios candidatos a diputados nacionales y, al mismo tiempo, apoyar a un mismo candidato a presidente. Así, los dirigentes provinciales conservarían sus listas legislativas y sus estructuras partidarias, mientras respaldarían a un mismo postulante presidencial.

La principal característica del sistema es que permite reunir el apoyo de distintas fuerzas alrededor de una candidatura común sin que necesariamente deban competir bajo una única nómina de legisladores o un mismo sello partidario.

Cómo funcionarían en las elecciones de 2027

Según el borrador que negocia el oficialismo, el mecanismo se adaptaría a la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez a nivel nacional en las elecciones legislativas de 2025.

La propuesta contempla que una misma fórmula presidencial pueda aparecer vinculada a dos columnas electorales dentro de un distrito: una correspondiente a los candidatos legislativos de su propia agrupación y otra perteneciente a una fuerza aliada.

Ambas columnas estarían ubicadas de manera contigua y compartirían la misma fórmula presidencial, aunque los votos para cada lista de legisladores se contabilizarían por separado para conseguir bancas.

Sin embargo, el sistema no sería automático ya que la agrupación que presenta al candidato presidencial tendría que autorizar expresamente la adhesión de la otra fuerza, mediante un acuerdo presentado ante la Justicia Electoral.

Además, el borrador que circula en el Congreso establece que la agrupación adherente no podría acompañar simultáneamente a otra candidatura presidencial. El mecanismo que se impulsa desde el oficialismo tendría carácter excepcional para los comicios de 2027.

La posibilidad de presentar listas colectoras aparece así como una concesión a los gobernadores aliados, ante las dificultades que enfrenta el oficialismo para reunir los votos necesarios para aprobar su reforma electoral.

Con este sistema, un mandatario provincial podría respaldar una eventual candidatura de Javier Milei a la reelección y, al mismo tiempo, impulsar sus propios candidatos al Congreso, sin quedar obligado a aceptar una lista legislativa confeccionada íntegramente por La Libertad Avanza.

Para la Casa Rosada, el mecanismo permitiría ampliar los acuerdos electorales y sumar apoyos parlamentarios a la reforma. Para los gobernadores, representaría una manera de preservar espacios de poder y autonomía política en sus respectivas provincias.

Un sistema que ya se utilizó en la Argentina

Las listas colectoras no constituyen una novedad en la política argentina, ya que uno de sus antecedentes más conocidos se produjo en las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner buscaba su reelección.

En la provincia de Buenos Aires, la candidatura presidencial de Cristina Kirchner fue acompañada por dos postulantes diferentes a la gobernación: Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, y Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro. Ambos competían entre sí por la gobernación, pero respaldaban a la misma candidata presidencial.

El mecanismo fue reglamentado durante el kirchnerismo y posteriormente restringido a nivel nacional en 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, mediante el decreto 259/2019.

En aquel momento, el gobierno de Cambiemos argumentó que la proliferación de colectoras podía generar confusión entre los votantes y desigualdades entre las fuerzas políticas. (NA)