El Gobierno nacional no tiene en evaluación una mejora de los haberes de los jubilados ni la actualización del bono compensatorio que, al estar congelado en $ 70.000, reduce mes a mes los ingresos de quienes cobran la mínima.

“El ministro (de Economía, Luis) Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales”, señaló este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El titular del Palacio de Hacienda había dicho en un reciente reportaje que es necesario que aumenten la formalización laboral y la recaudación como paso previo para pensar en la recomposición de los haberes de la clase pasiva.

En ese sentido, y al igual que Caputo, Ravier aseguró que “los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso” y que “con este Gobierno han mejorado”.

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“No estamos donde quisiéramos estar y los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobraran. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos”, remarcó el portavoz.

Por último, Ravier remarcó que “hoy tenemos una Argentina más estable y esto significa que los jubilados realmente están mejor que antes”.

Días atrás, luego de que se conociera la inflación de octubre, el Gobierno había señalado que las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Anses aumentarán un 2,2% en diciembre.

Así, el haber mínimo llegará a $453.929,95 en el último mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó que otorgará a los que menos ganan y el medio aguinaldo. Al sumar ese refuerzo, los jubilados de la mínima cobrarán $523.929,95.

En cuanto a esos 70 mil pesos que se mantienen inamovibles desde principios de 2024, la Casa Rosada ya anunció en reiteradas ocasiones que no está en sus planes modificar ese monto. (con información de NA)