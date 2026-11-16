Un surgente de barrio con un manto de neblina

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Los surgentes son parte de la geografía bahiense, una presencia propia y única, una fuente de agua alternativa que a pesar de su enorme valor y potencial no es aprovechada.

Se trata del líquido proveniente de la capa de agua de 400 metros de espesor ubicada a 750 metros de profundidad, un sistema hidrotermal confinado, que se alimenta por la infiltración del agua de lluvia. Cuando a través de una perforación se llega al lugar, el agua asciende de manera espontánea y continua, agua a una temperatura promedio de 65º C.

En la década del 50 la provincia realizó en nuestra ciudad unas 40 perforaciones, una obra laboriosa considerada clave para mejorar el suministro de agua a la población. Cada perforación era acompañada por una infraestructura que incluía piletas para el enfriamiento, tanques de almacenamiento y estación de bombeo.

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Típica torre de perforación de los surgentes

Con la habilitación del embalse y acueducto de Paso de las Piedras, en la década del 70, los surgentes cayeron en el olvido, en el abandono y la desidia. A pesar de su importancia y potencial, a pesar de que el agua que llegaba desde el dique resultaba insuficiente en los veranos.

Hubo también empresas privadas que recurrieron a estas perforaciones, para su producción y también en edificios de viviendas donde se las utilizó para la calefacción. En general, esos surgentes siguen en funcionamiento y operatividad, salvo aquellos de industrias que han dejado de operar.

Agua desde el muro

El que da lugar a esta nota es un caso particular. Está ubicado en calle Santa Cruz 2.200. No está inventariado por la Autoridad el Agua (ADA), entidad provincial que administra este recurso, ni figura en el listado de surgentes habilitados por la municipalidad para que los utilice la gente.

Sin embargo, los propios vecinos, se supone, se han encargado de ponerlo en uso. Se las han ingeniado para colocar una cañería que conduce el agua hasta una única canilla que da a la vereda. En ese lugar se ha construido una pileta, revestida en cerámica, y es punto de concurrencia habitual y continua de personas con botellas, bidones y hasta damajuanas, una imagen que se repite en otros surgentes similares, con agua que en general es de buena calidad, apta para el consumo humano.

La perforación es parte de las que fueran las instalaciones del ex frigorífico Bahiense, es decir una obra realizada por un privado, con destino industrial, empresa que comenzó a funcionar en 1958 y lo hizo de manera ininterrumpida hasta 1996. El surgente disponía de una infraestructura completa, con un sistema de enfriamiento y conexión con distintos sectores de la planta.

Piletón de enfriamiento del agua

Instalaciones abandonadas en el lugar

En 2003, luego de siete años de inactividad, el frigorífico reabrió sus puertas y extendió su vida unos años más, hasta su cierre definitivo. A partir de entonces las instalaciones entraron en un completo abandono, descuido, vandalismo y hasta olvido. Incluso el acceso a la planta, por calle Pampa Central al 2200, fue demolido luego de ser afectada por distintos eventos climáticos.

La pileta, las islas

Ahora, el sector donde estaban las instalaciones del surgente son entre fantasmagóricas. Una serie de cañerías verticales marcan un ritmo, oxidadas y de particular presencia. El suelo del lugar es pantanoso y piletones y casillas aparecen semidemolidas. Un panorama que sugiere desolación y abandono, similar al de muchos otros surgentes.

Sinfonía de caños oxidados

El conjunto de canilla y pileta sobre calle Santa Cruz ha sido construido con cuidado y prolijidad. Sobre el paredón de ladrillos aparece un paño blanco donde se ha pintado la consigna que tanta popularidad alcanzó en el último mundial de fútbol: Las Malvinas son argentinas, con la misma tipografía de la sábana que los jugadores desplegaron en el campo de juego luego de derrotar al equipo inglés.

En el frente del piletón están dibujadas la bandera argentina, la silueta de las islas y las tres estrellas de los campeonatos del mundo ganados.

De una canilla que no es canilla pero funciona como tal, surge agua caliente, de manera continua. Es agua que corre y que se bebe, corresponde entonces dejarla correr.