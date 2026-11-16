Las playas se achican: cuánto influye la mano del hombre

Las playas argentinas están perdiendo espacio. El avance del mar y el cambio climático forman parte de un proceso natural que se intensifica con el paso del tiempo, pero hay otro factor que agrava el escenario: la intervención humana sobre un ecosistema cuya dinámica depende del movimiento permanente de la arena.

La urbanización de la primera línea costera, la construcción sobre los médanos, las obras de defensa y la presión de la actividad turística están modificando el equilibrio natural de las playas.

El resultado es un retroceso progresivo que ya representa una amenaza para distintas localidades bonaerenses y que tiene dos ejemplos cercanos a Bahía Blanca: Monte Hermoso y Pehuen Co.

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Un diagnóstico elaborado por el Ministerio de Ambiente bonaerense junto con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET) analizó 104 puntos estratégicos a lo largo de 800 kilómetros de litoral, entre Magdalena y Coronel Rosales.

Las conclusiones son preocupantes: apenas el 14% de los sectores estudiados presenta buenas condiciones de conservación, mientras que el 66% registra una degradación geomorfológica alta. El 20% restante muestra un deterioro intermedio.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, el retroceso de la línea costera se estima entre 50 centímetros y un metro por año. En Pehuen Co, incluso, hay sectores de playa urbana que tienen menos de 50 metros de ancho. La erosión afecta los médanos, provoca escarpas y derrumbes y compromete caminos y calles cercanas a la costa. Para contener el impacto de los temporales, en algunos lugares se colocaron grandes bolsones de arena en la base de los médanos.

En Monte Hermoso, la pérdida sostenida de superficie representa un desafío para preservar uno de los principales atractivos turísticos de la región y la infraestructura desarrollada alrededor de la actividad balnearia.

Cuando las defensas trasladan el problema

La erosión no responde exclusivamente al avance del mar. Federico Iñaki Isla, geólogo e investigador del CONICET especializado en costas, explicó que las intervenciones humanas alteran la circulación de los sedimentos y dificultan que las playas puedan recuperarse después de cada temporal.

La costa bonaerense funciona como un sistema dinámico. La arena se desplaza constantemente por efecto de las olas y las corrientes. Una de ellas, conocida como Corriente de Deriva Litoral, transporta sedimentos de sur a norte y alimenta naturalmente las playas.

Cuando se construyen estructuras que interrumpen ese desplazamiento, el equilibrio puede modificarse.

"Al sur de la estructura se gana playa, mientras que al norte comienza a faltar", explicó Isla sobre el efecto de los espigones y las escolleras. De esa manera, una obra que protege un sector puede trasladar la erosión hacia otra localidad.

Según estudios realizados en la región, toda la franja costera comprendida entre Mar del Plata y Pehuen Co retrocede, en promedio, medio metro por año.

El relevamiento provincial aporta otro dato significativo: el 86% de las defensas costeras relevadas corresponde a estructuras rígidas. De ese total, el 58% son espigones y escolleras y el 28% enrocados.

Falta de planificación

La ausencia de políticas coordinadas entre municipios también preocupa a los especialistas.

Andrés Folguera, geólogo de la UBA e investigador principal del CONICET, advirtió sobre la falta de estudios y planificación para abordar un fenómeno que no reconoce límites administrativos.

"No hay mayores estudios y cada uno hace lo que quiere hoy en día. La dinámica de las playas es muy independiente del voluntarismo de los municipios. Se necesita una política pública organizada", remarcó.

El investigador también alertó sobre la presión que soportan algunos sectores costeros: "Hoy, la acción del mar y del viento supera el volumen del depósito existente en algunas playas del norte costero".

El problema se extiende a buena parte del litoral bonaerense.

Qué puede pasar en las próximas décadas

Las proyecciones del informe provincial advierten que el problema podría agravarse. Para 2045 se estima un retroceso promedio de la línea de costa de entre 17,8 y 19,6 metros. Hacia 2100, la pérdida podría ubicarse entre 47,4 y 69,7 metros, según los escenarios climáticos considerados.

El aumento del nivel del mar, las sudestadas y las precipitaciones intensas aparecen entre los factores que pueden acelerar el proceso. Sin embargo, los especialistas insisten en que no alcanza con atribuir el deterioro al cambio climático: también es necesario revisar cómo se ocupan y explotan turísticamente las playas.

Frente a este escenario, el Ministerio de Ambiente bonaerense propone avanzar con un esquema de Manejo Costero Integrado, con políticas coordinadas entre los municipios. Entre las medidas recomendadas figuran recuperar los médanos mediante enquinchados y vegetación nativa, limitar el tránsito de vehículos sobre las playas, promover balnearios desmontables y de bajo impacto y evitar nuevas obras rígidas que puedan trasladar la erosión hacia otros sectores.

Frenar completamente el retroceso costero resulta imposible, porque se trata de un proceso natural que continuará existiendo y que probablemente se intensifique por el cambio climático. Pero sus consecuencias pueden mitigarse.

Para Monte Hermoso y Pehuen Co, donde cada año se pierden entre medio metro y un metro de costa, la advertencia tiene una dimensión concreta. No se trata solamente de conservar el paisaje que convoca a miles de turistas, sino de comprender que las playas no son superficies estáticas que puedan ocuparse y transformarse sin consecuencias.

La arena necesita circular, los médanos cumplen una función de protección y las intervenciones realizadas en un punto pueden repercutir muchos kilómetros más adelante. El desafío será compatibilizar el desarrollo turístico con la preservación de un recurso que constituye, además, el principal atractivo económico de las localidades costeras.