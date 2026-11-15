Por tareas de mantenimiento: cuáles son los cortes de calles programados para esta semana
Las interrupciones vehiculares se realizarán en múltiples sectores. Los detalles.
El Municipio actualizó el cronograma de cortes de calles programados para los próximos días en múltiples sectores de la ciudad debido a la realización de diferentes trabajos de mantenimiento urbano.
De acuerdo al reporte comunal, el listado de interrupciones vehiculares es el siguiente:
Lunes 16:
Hasta el miércoles 18: Drago 1500, por trabajo de tendido de cañerías.
Martes 17:
Garibaldi, entre Rivadavia y Maipú, por ejecución de obra de ampliación de desagüe pluvial y readecuación de veredas. Se mantendrá vigente hasta la finalización de los trabajos del desagüe pluvial y posterior pavimentación.
Continúan vigentes:
Zelarrayán y Felipe Valera, debido a la reparación del pavimento contemplado en la obra: “Acueducto Planta Patagonia– Bosque Alta– Los Chañares”. El desvío vehicular se realizará desde El Resero y Facundo Quiroga.
Intersección Sócrates y Garibaldi, por obras de bacheo.
Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo). Por tal motivo, la línea 516 transitará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón, Bermúdez e itinerario usual.
Reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento, por obra de plan de bacheo. Debido a estos trabajos, la línea 519A circulará, hacia Don Ramiro, por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Alem, Sarmiento y recorrido habitual.
Bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.
Bocacalle de Don Bosco y Rondeau (reparación de losas en el marco del plan de bacheo).