El pronóstico: así estará el tiempo este lunes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este lunes 16 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado con aumento de nubosidad, viento leve del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará cálido e inestable, con algunas precipitaciones y viento moderado del sector oeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, se presentará templada con nubosidad variable, y se estima para las 00 del martes una temperatura de 19 grados.