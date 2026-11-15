El pronóstico: así estará el tiempo este lunes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este lunes 16 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado con aumento de nubosidad, viento leve del noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo estará cálido e inestable, con algunas precipitaciones y viento moderado del sector oeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, se presentará templada con nubosidad variable, y se estima para las 00 del martes una temperatura de 19 grados.