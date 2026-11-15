Bahía Blanca será sede de un Hackathon para impulsar la innovación en logística

La edición local del Hackathon Retail Chain 4.0, que se lleva a cabo en varias ciudades del país en simultáneo. Es impulsado por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad CAECE y Silicon Misiones, con la organización y coordinación de la Comunidad Retail Chain 4.0.

Gaston Milanesi (Secr Relaciones Institucionales) y Andrés Ciolino (Subsecretario Vinculación Tecnológica) presentarán el Hackathon Retail Chain 4.0 en el Centro Historico Cultural de la UNS en Rondeau 29 .

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La actividad inicia a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas. La apertura será a las 10 de la mañana y tendrá distintas exposiciones y actividades a lo largo de toda la jornada.

La iniciativa está dirigida a MiPyMEs, PyMEs y grandes empresas, y permite la participación tanto de organizaciones como de personas interesadas en desarrollar soluciones innovadoras. La dinámica permitirá intercambiar conocimientos y experiencias entre personas de distintos sectores, además de fortalecer competencias relacionadas con la creatividad, el liderazgo, la innovación y el trabajo colaborativo. La propuesta apunta a generar respuestas que puedan implementarse en las organizaciones y contribuir a mejorar sus procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Localmente la organización está a cargo de la Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro, que se dicta en el Departamento de Ingeniería y que este año celebra su décimo aniversario. El lanzamiento oficial del Hackathon se realizó el 5 de agosto en el Auditorio del Centro Histórico Cultural de la UNS, con la presentación de la dinámica de trabajo, los desafíos previstos, la conformación de los equipos y las oportunidades de participación y patrocinio.

El jurado estará integrado por representantes de instituciones, organizaciones y cámaras de Bahía Blanca y del país, entre ellas FUNS/UNS, UTN-FRBB, Municipalidad de Bahía Blanca, CCIyS, Polo Tecnológico, CACE, CAS y GS1 Argentina.

Las personas y organizaciones interesadas en participar pueden realizar consultas a través del correo electrónico logisticauns@uns.edu.ar.