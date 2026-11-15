Bahía Blanca será sede de un Hackathon para impulsar la innovación en logística
Este lunes 16 de noviembre tendrá lugar en la UNS la primera edición de una iniciativa federal que busca conectar las necesidades concretas de las empresas con el conocimiento, el talento y las nuevas tecnologías para desarrollar soluciones innovadoras.
La edición local del Hackathon Retail Chain 4.0, que se lleva a cabo en varias ciudades del país en simultáneo. Es impulsado por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad CAECE y Silicon Misiones, con la organización y coordinación de la Comunidad Retail Chain 4.0.
Gaston Milanesi (Secr Relaciones Institucionales) y Andrés Ciolino (Subsecretario Vinculación Tecnológica) presentarán el Hackathon Retail Chain 4.0 en el Centro Historico Cultural de la UNS en Rondeau 29 .
La actividad inicia a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas. La apertura será a las 10 de la mañana y tendrá distintas exposiciones y actividades a lo largo de toda la jornada.
La iniciativa está dirigida a MiPyMEs, PyMEs y grandes empresas, y permite la participación tanto de organizaciones como de personas interesadas en desarrollar soluciones innovadoras. La dinámica permitirá intercambiar conocimientos y experiencias entre personas de distintos sectores, además de fortalecer competencias relacionadas con la creatividad, el liderazgo, la innovación y el trabajo colaborativo. La propuesta apunta a generar respuestas que puedan implementarse en las organizaciones y contribuir a mejorar sus procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Localmente la organización está a cargo de la Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro, que se dicta en el Departamento de Ingeniería y que este año celebra su décimo aniversario. El lanzamiento oficial del Hackathon se realizó el 5 de agosto en el Auditorio del Centro Histórico Cultural de la UNS, con la presentación de la dinámica de trabajo, los desafíos previstos, la conformación de los equipos y las oportunidades de participación y patrocinio.
El jurado estará integrado por representantes de instituciones, organizaciones y cámaras de Bahía Blanca y del país, entre ellas FUNS/UNS, UTN-FRBB, Municipalidad de Bahía Blanca, CCIyS, Polo Tecnológico, CACE, CAS y GS1 Argentina.
Las personas y organizaciones interesadas en participar pueden realizar consultas a través del correo electrónico logisticauns@uns.edu.ar.