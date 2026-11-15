Dos personas fueron aprehendidas tras ingresar por la fuerza a una vivienda: una tenía pedido de captura

Dos personas, un hombre y una mujer de 40 años, fueron aprehendidas este domingo a la madrugada luego de ser encontradas dentro de una vivienda a la que habrían ingresado por la fuerza.

El procedimiento se registró alrededor de las 4, en Adrián Verez al 600, tras un llamado al 911 realizado por un vecino que advirtió movimientos sospechosos en la propiedad lindante.

Al llegar, los efectivos constataron que el portón frontal y la puerta de ingreso habían sido forzados. En el interior encontraron a Daniel Emanuel Frías y María Elena Giglione.

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Al verificar sus antecedentes, la Policía estableció que Frías tenía un pedido de captura activo desde mayo de 2024, solicitado por el Juzgado de Paz de Coronel Rosales, en una causa por infracción a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031.

Durante el procedimiento también secuestraron tres plantines de marihuana, un bolso con herramientas y una amoladora.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima. Las actuaciones quedaron caratuladas como captura activa, violación de domicilio, daños, infracción a la Ley 23.737 y averiguación de procedencia.